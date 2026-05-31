Chủ tịch Huawei gây chú ý khi nói lời cảm ơn tới Mỹ

Kiến Văn
31/05/2026 17:30 GMT+7

Huawei nhận định các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ nội địa.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Chủ tịch luân phiên kiêm Phó chủ tịch của Huawei, ông Eric Xu, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với áp lực mà Mỹ đã đặt lên công ty và ngành công nghiệp công nghệ Trung Quốc.

Ông Xu cho biết, nếu không có sức ép từ Mỹ, công ty có thể đã không phát triển được kiến trúc chip Logic Folding đột phá. Ông cũng nhấn mạnh chính những thách thức này đã thúc đẩy sự phát triển của chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn tại Trung Quốc.

Huawei tin áp lực từ Mỹ khiến doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư mạnh cho R&D

Huawei là một trong những công ty công nghệ lớn đầu tiên của Trung Quốc bị Mỹ cấm vận toàn diện, bắt đầu từ năm 2019 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Năm 2022, Tổng thống Joe Biden đã ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các GPU AI (trí tuệ nhân tạo), cấm các công ty Trung Quốc mua những phần cứng mạnh mẽ như Nvidia A100 và H100, cũng như chip AMD Instinct MI250 và MI250X. Điều này dẫn đến việc Nvidia và AMD phải phát triển các phiên bản yếu hơn của sản phẩm để tuân thủ quy định.

Huawei và nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hưởng lợi

Mặc dù một số công ty đã phải tìm đến thị trường chợ đen để có chip, nhưng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã buộc họ phải tìm kiếm giải pháp thay thế trong nước. Dù không mạnh mẽ bằng sản phẩm của Nvidia hay AMD, những chip sản xuất tại Trung Quốc vẫn giúp các công ty này duy trì hoạt động và tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc cũng được thúc đẩy bởi nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được độc lập trong lĩnh vực này. Chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty công nghệ mua chip sản xuất trong nước và thậm chí yêu cầu hải quan chặn các chip AI H200 tại biên giới. CEO Nvidia Jensen Huang đã phản đối lệnh cấm xuất khẩu chip AI khi cho rằng việc giữ cho công nghệ Mỹ dễ dàng tiếp cận toàn cầu là điều rất quan trọng.

Mặc dù lệnh cấm đã làm chậm tiến độ phát triển AI của Trung Quốc, nhiều công ty trong nước đã chấp nhận thách thức và phát triển các giải pháp thay thế cho công nghệ của Mỹ. Hiện nay, những nỗ lực này đang bắt đầu mang lại kết quả để chứng minh sự chuyển mình của ngành công nghiệp công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh khó khăn.

