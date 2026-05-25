Huawei muốn thay thế định luật Moore bằng 'Tau Law'

Được giới thiệu tại hội nghị chuyên đề quốc tế IEEE ISCAS 2026 tổ chức từ ngày 24 đến 27.5 tại Thượng Hải (Trung Quốc) bởi CEO He Tingbo của Huawei, công ty tin rằng định luật Tau có thể giúp các chip đạt hiệu năng tương đương với các chip 1,4nm vào năm 2031.

Bà He Tingbo tuyên bố mở ra kỷ nguyên hậu "định luật Moore" tại ISCAS 2026 ẢNH: HUAWEI

Trong nhiều thập kỷ qua, ngành công nghiệp chip đã dựa vào định luật Moore, cho rằng việc thu nhỏ kích thước chip sẽ cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hiện tại đang đối mặt với những giới hạn về mặt vật lý và tài chính, khiến việc thu nhỏ chip trở nên tốn kém và hiệu suất cải thiện không còn nhanh như trước.

Định luật Tau tập trung vào việc "thu nhỏ thời gian" thay vì chỉ "thu nhỏ hình học" theo định luật Moore. Cụ thể, Huawei đang nỗ lực giảm thời gian tín hiệu truyền bên trong chip, từ đó giảm độ trễ và nâng cao hiệu suất xử lý. Một phần quan trọng trong chiến lược này là khái niệm Logic Folding nhằm giảm độ trễ tín hiệu và tăng mật độ bóng bán dẫn.

Huawei đặt cược vào công nghệ mới

Huawei cho biết hệ thống này hoạt động đồng thời trên nhiều lớp, từ thiết bị, mạch điện, chip cho đến toàn bộ hệ thống máy tính. Theo He Tingbo, Huawei đã thiết kế và sản xuất thành công 381 chip trong sáu năm qua dựa trên phương pháp này. Sản phẩm thương mại đầu tiên ứng dụng công nghệ gấp logic sẽ là chip di động Kirin 2026, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay với khả năng cải thiện đáng kể hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Huawei cũng nhấn mạnh các chip phát triển theo định luật Tau có thể đạt được mật độ bóng bán dẫn tương đương với công nghệ 1,4nm trong vòng 5 năm tới, mặc dù không nhất thiết phải sản xuất chip 1,4nm theo phương pháp truyền thống. Công ty khẳng định kiến trúc chip thông minh hơn và tối ưu hóa tín hiệu có thể mang lại khả năng tính toán tương đương.

Cuối cùng, bà He Tingbo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn, khẳng định rằng không một công ty nào có thể tự mình giải quyết những thách thức hiện tại.