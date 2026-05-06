Intel hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn VN

Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại VN.

Với dự án này, Intel đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại VN tiên phong chuyển đổi công năng các thiết bị sản xuất chip để phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn của quốc gia theo tầm nhìn "Kiến tạo tương lai cho cả Intel và VN".

Intel bàn giao thiết bị cho SHTP và VNU Hà Nội Ảnh: CTV

Ông Kenneth Tse, Phó chủ tịch - Tổng giám đốc Intel Products Vietnam, cho biết: "VN đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, và việc phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn là ưu tiên". Thông qua việc đóng góp những nguồn lực thiết thực, Intel kỳ vọng đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực để hiện thực hóa những tham vọng phát triển bán dẫn dài hạn của VN.

Dự án hỗ trợ SHTP và VNU Hà Nội xây dựng năng lực đào tạo vi mạch hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cho đến lắp ráp và kiểm thử; cũng như mở rộng không gian học tập ứng dụng và nghiên cứu cho lực lượng kỹ sư tương lai.