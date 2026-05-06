Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Intel hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn VN

Phát Tiến
Phát Tiến
06/05/2026 06:00 GMT+7

Hôm qua (5.5), Tập đoàn Intel công bố đã hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU Hà Nội).

Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại VN.

Với dự án này, Intel đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại VN tiên phong chuyển đổi công năng các thiết bị sản xuất chip để phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn của quốc gia theo tầm nhìn "Kiến tạo tương lai cho cả Intel và VN".

Intel bàn giao thiết bị cho SHTP và VNU Hà Nội

Ảnh: CTV

Ông Kenneth Tse, Phó chủ tịch - Tổng giám đốc Intel Products Vietnam, cho biết: "VN đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, và việc phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn là ưu tiên". Thông qua việc đóng góp những nguồn lực thiết thực, Intel kỳ vọng đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực để hiện thực hóa những tham vọng phát triển bán dẫn dài hạn của VN.

Dự án hỗ trợ SHTP và VNU Hà Nội xây dựng năng lực đào tạo vi mạch hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cho đến lắp ráp và kiểm thử; cũng như mở rộng không gian học tập ứng dụng và nghiên cứu cho lực lượng kỹ sư tương lai.

Tin liên quan

Tổng thống Trump hối thúc CEO Intel từ chức vì nghi liên hệ với Trung Quốc

Tổng thống Trump hối thúc CEO Intel từ chức vì nghi liên hệ với Trung Quốc

Hôm nay 7.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực yêu cầu ông Lip-Bu Tan, Tổng giám đốc (CEO) Intel từ chức ngay sau khi xuất hiện các thông tin và cáo buộc nghi ngờ ông có mối liên hệ với Trung Quốc.

Chính quyền ông Trump nắm 10% cổ phần Intel trong 'thỏa thuận lịch sử'

Nhận đầu tư 5 tỉ USD từ NVIDIA, Intel có thể vượt khó?

Khám phá thêm chủ đề

Đại học quốc gia hà nội Tập đoàn Intel doanh nghiệp sản xuất chip
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận