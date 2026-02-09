Đài Loan bác bỏ đề nghị của Mỹ về bán dẫn

Trong tháng trước, Đài Loan và Washington đã đạt được thỏa thuận giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Đài Loan từ 20% xuống 15%, và Đài Loan tăng cường đầu tư vào Mỹ, theo AFP.

Toàn cảnh nhà máy sản xuất của Công ty Sản xuất bán dẫn Đài Loan (TSMC) tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) vào ngày 7.6.2025 Ảnh: Reuters

Cũng trong tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng Washington muốn 40% chuỗi cung ứng và sản xuất chip của Đài Loan được chuyển sang Mỹ, và cảnh báo thuế quan có thể tăng mạnh nếu điều đó không diễn ra.

Hồi tháng 9.2025, ông Lutnick nói với truyền thông Mỹ rằng sản lượng chip của Đài Loan nên được chia 50-50 với Washington.

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình CTS của Đài Loan vào tối 8.2, trưởng đoàn đàm phán Đài Loan Trịnh Lệ Quân cho hay bà đã nói rõ với phía Mỹ rằng hệ sinh thái bán dẫn của Đài Loan sẽ không di dời.

Về vấn đề "40 hoặc 50% năng lực sản xuất (được) chuyển sang Mỹ... tôi đã nói rất rõ với phía Mỹ rằng điều này là bất khả thi", bà Trịnh nhấn mạnh.

Bà Trịnh nói thêm rằng hệ sinh thái bán dẫn của Đài Loan giống như một "tảng băng trôi" với nền móng bên dưới mặt nước là "khổng lồ", và "một hệ sinh thái công nghiệp được xây dựng qua nhiều thập niên không thể di dời".

Bà Trịnh còn nói rằng sẽ không có việc di dời các khu công nghệ của Đài Loan, nhưng Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cụm công nghiệp và giúp Mỹ phát triển một môi trường tương tự.

Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng năng lực sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan sẽ vượt xa đầu tư của Đài Loan vào Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, theo tờ Taipei Times.