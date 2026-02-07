Đài Loan sẽ đóng 10 tàu hộ vệ phòng không, chống tàu ngầm

Kế hoạch đóng loại tàu hộ hạng nhẹ 2.500 tấn là ưu tiên của Đài Loan trong những năm tới, trong đó các dự án phòng không và chống tàu ngầm chiếm tới 7,8 tỉ USD la trong tổng số 9,9 tỉ USD dành cho 6 chương trình đóng tàu được Cơ quan Phòng vệ Đài Loan xác định hồi tuần trước.

Trong số 10 tàu hộ vệ nói trên, 5 chiếc sẽ được đóng cho nhiệm vụ phòng không, và 5 chiếc còn lại sẽ tập trung vào nhiệm vụ chống tàu ngầm.

Bản vẽ phác thảo về một tàu hộ vệ hạng nhẹ mà Đài Loan sẽ đóng để phục vụ các nhiệm vụ phòng không và chống tàu ngầm trong giai đoạn 2028-2040 Ảnh: Chụp màn hình UNSI News

Các tàu hộ vệ hạng nhẹ dành cho lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan sẽ dựa trên thiết kế tàu hộ vệ quốc tế của công ty Gibbs & Cox (Mỹ), nhưng thiết kế này đã được sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của Đài Loan.

Biến thể phòng không sẽ có chiều dài 96 m và chiều rộng 21 m, trong khi biến thể chống tàu ngầm sẽ có kích thước khác, với chiều dài 116 và chiều rộng 21 m.

Đài Loan đang trong quá trình loại bỏ các tàu hộ vệ lớp Knox từ thời Chiến tranh lạnh và đặt mục tiêu trang bị cho hạm đội của mình để đối phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc.

Bên cạnh các tàu hộ vệ hạng nhẹ, lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan cũng đang tìm cách mua một tàu cứu hộ tàu ngầm, một tàu hỗ trợ chiến đấu tốc độ cao, hai tàu cứu hộ và một tàu đổ bộ tấn công 10.600 tấn.

Đài Loan tập trận mô phỏng đẩy lùi cuộc tấn công từ biển

Trong khi lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan hy vọng sẽ tăng cường khả năng chiến đấu với các tàu hộ vệ hạng nhẹ, ông Jaime Ocon, một nhà nghiên cứu của sáng kiến Giám sát an ninh Đài Loan (TSM, Mỹ), cho rằng việc sử dụng và khả năng sống sót của những tàu chiến mới cần được so sánh với các tàu hộ vệ tên lửa cơ động hơn của lực lượng này.

"Tôi tin rằng Đài Loan nên tiếp tục nỗ lực hướng tới việc tạo ra khả năng phòng không mạnh mẽ và toàn diện, cũng như tiếp tục loại bỏ dần các tàu cũ. Nhưng họ cần xem xét khả năng sống sót và tính khả thi của các hệ thống này trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc", ông Ocon bình luận.

Dù Đài Loan đã vận hành các tàu tên lửa nhỏ hơn từ thời Chiến tranh lạnh, nhưng tiềm năng chống tàu của các tàu tấn công này ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây khi hạm đội thông thường của Trung Quốc trỗi dậy, theo ông Ocon.

Hạm đội tàu tên lửa của Đài Loan được trang bị tên lửa hành trình chống hạm cận âm và siêu âm, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu chiến nổi và tàu đổ bộ của hải quân Trung Quốc với chi phí thấp hơn nhiều so với các tàu khu trục và tàu hộ vệ cũ hơn của hạm đội này, theo ông Ocon.