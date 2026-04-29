CPU tưởng bỏ đi của Intel vẫn được bán ra thị trường

Kiến Văn
29/04/2026 14:00 GMT+7

Nhu cầu chip tăng mạnh vì AI (trí tuệ nhân tạo) khiến Intel thay đổi cách sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm trước đây bị loại.

Theo BGR, một nguồn tin nội bộ cho biết Intel đã bắt đầu bán các chip chất lượng thấp hơn, những sản phẩm trước đây thường bị loại bỏ, ra thị trường. Động thái này bắt nguồn từ nhu cầu lớn về GPU (bộ xử lý đồ họa) từ các trung tâm dữ liệu, dẫn đến tình trạng khan hiếm chip và giá thành tăng vọt hàng trăm phần trăm trong một số trường hợp.

CPU tưởng bỏ đi của Intel vẫn được bán ra thị trường - Ảnh 1.

CPU Intel “biến tướng” vì thiếu hụt nguồn cung

Hiện tại, CPU cũng đang phải đối mặt với áp lực từ nhu cầu AI khi chúng cạnh tranh với GPU. Việc ưu tiên sản xuất GPU đã làm giảm nguồn cung CPU, trong khi nhu cầu về CPU cũng gia tăng để hỗ trợ các tác vụ AI phức tạp.

Lý do nào đưa Intel tới bước đi gây tranh cãi

Để hiểu rõ hơn về chiến lược của Intel, cần phân tích quy trình sản xuất chip. Intel sản xuất bộ xử lý trên các tấm silicon lớn, mỗi tấm chứa hàng trăm CPU. Những chip ở rìa tấm silicon thường có lỗi nhỏ, như sự khác biệt về kích thước bóng bán dẫn.

Thay vì loại bỏ những chip đáng ra bị loại này, Intel đang đóng gói chúng thành các sản phẩm giá rẻ và đưa ra thị trường. Trong khi chip chất lượng thấp trước đây thường bị tồn kho, nhưng nhu cầu cao ở thời điểm hiện tại đã khiến người dùng sẵn sàng chấp nhận những sản phẩm này, tạo động lực cho Intel tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh mới.

Chính chiến lược này đã giúp Intel ghi nhận doanh thu 13,6 tỉ USD trong quý 1/2026, vượt xa dự kiến 12,36 tỉ USD. Hơn nữa, giá bán trung bình (ASP) cũng tăng cao, với ASP CPU máy chủ tăng 27%, đã góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu của Intel.

Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là một chiến lược ngắn hạn trong bối cảnh thiếu hụt chip hay sẽ được các công ty áp dụng trong tương lai để tối ưu hóa lợi nhuận? Với nhu cầu tính toán của AI tiếp tục tăng trưởng như hiện nay, có lẽ chiến lược bán chip chất lượng thấp tiếp tục được Intel thực hiện ít nhất thêm một thời gian nữa.

