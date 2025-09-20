Nhận đầu tư 5 tỉ USD từ NVIDIA, Intel có thể vượt khó?

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18.9, giá cổ phiếu của NVIDIA đã tăng 3,49% còn giá cổ phiếu của Intel đã tăng 22,7% sau khi có thông tin đầu tư trên.

Bước ngoặt lịch sử

Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang gọi quan hệ hợp tác trên là "lịch sử". NVIDIA đầu tư 5 tỉ USD để đổi lại 4,8% cổ phần của Intel. Trước đây, NVIDIA đối đầu với Intel về thiết kế chip. Trong những năm gần đây, NVIDIA trở thành tên tuổi dẫn đầu với các sản phẩm chip tiên tiến về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Intel liên tục nhận được các khoản đầu tư lớn gần đây Ảnh: Phát Tiến

Trong khi đó, tuy là công ty lớn duy nhất của Mỹ vừa thiết kế vừa chế tạo những con chip mạnh nhất, nhưng Intel đã chậm chân trong mảng chip AI nên dẫn đến gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, Intel đầu tư khá nhiều tiền để mở ra Intel Foundry Services nhằm mở rộng sang lĩnh vực đúc chip khi phát triển dịch vụ đúc chip hệ thống đầu tiên trên thế giới - để đáp ứng kỷ nguyên AI. Kế hoạch này đòi hỏi Intel phải chi hàng trăm tỉ USD.

Thế nhưng, hiệu quả kinh doanh mảng đúc chip của Intel chưa đạt như mong muốn, giữa bối cảnh ngành kinh doanh truyền thống gặp nhiều khó khăn, đã khiến cho tập đoàn này gặp thách thức không nhỏ, thậm chí thách thức còn mang tính tồn vong.

Theo thông cáo hợp tác, Intel sẽ thiết kế các bộ xử lý trung tâm (CPU) tùy chỉnh để dễ dàng tích hợp với chip của NVIDIA và các thiết bị khác trong cả trung tâm dữ liệu và máy tính cá nhân. Trọng tâm của thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm trong lĩnh vực mà Intel vẫn thống trị: CPU dựa trên kiến trúc chip X86, nhưng không bao gồm các sản phẩm đặc trưng của NVIDIA như các bộ xử lý đồ họa (GPU) được sử dụng để đào tạo và tinh chỉnh các mô hình AI lớn nhất và phức tạp nhất thế giới.

Khoản đầu tư của NVIDIA xem như là một cuộc tiếp sức mới cho Intel trong chưa đầy 1 tháng qua. Cuối tháng 8, Tập đoàn Intel thông cáo đạt thỏa thuận với chính quyền Mỹ mà qua đó chính phủ Mỹ đầu tư 8,9 tỉ USD vào cổ phiếu phổ thông của Intel, nhằm thúc đẩy ngành bán dẫn của nước này. Hai thông tin tích cực liên tiếp nhau đã tạo nên bức tranh khởi sắc hơn cho Intel.

Thách thức còn đó?

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vấn đề đặt ra là thỏa thuận hợp tác mới cùng NVIDIA chưa cho thấy được giải pháp cho bài toán then chốt của Intel: mảng đúc chip.

Khoản lỗ của Intel Foundry Services đã tăng lên 13 tỉ USD trong năm tài chính 2024, tăng đáng kể so với mức lỗ 7 tỉ USD vào năm tài chính 2023. Những khoản lỗ đó đã khiến cổ phiếu của Intel giảm 60% vào năm ngoái. Từng có ý kiến từ giới đầu tư cho rằng Intel nên bán Intel Foundry Services. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cảnh báo nếu bán Intel Foundry Services, Intel có thể chịu chi phí lớn hơn khi sản xuất chip bán dẫn của chính mình.

Trả lời truyền thông Mỹ, nhà phân tích Anshel Sag (thuộc Moor Insights & Strategy) cho biết ông rất ngạc nhiên khi không có phần nào trong thỏa thuận giữa NVIDIA và Intel sẽ mang lại hoạt động kinh doanh cho Intel Foundry Services.

"Tôi đã mong đợi rằng NVIDIA sẽ công bố một số loại thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng với Intel, với sự tham gia của chính phủ Mỹ", ông Sag chia sẻ.

Mặc dù vậy, thỏa thuận với NVIDIA cũng góp phần tăng uy tín cho Intel để củng cố tình hình kinh doanh.