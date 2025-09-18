Trung Quốc 'cấm cửa' chip AI của Nvidia?

Cổ phiếu Nvidia đã giảm giá vào sáng 17.9 sau khi có thông tin Trung Quốc chỉ đạo cho các công ty công nghệ hàng đầu của mình ngừng mua chip AI của Nvidia, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Tờ Financial Times cùng ngày đưa tin Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã chỉ đạo các công ty như ByteDance và Alibaba ngừng thử nghiệm và hủy đơn đặt hàng chip RTX Pro 6000D của Nvidia.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền, và sau khi các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia tại các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Hôm 17.9, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã phản hồi rằng ông "thất vọng" với những gì mình thấy, và ông tin rằng Mỹ và Trung Quốc có "những chương trình nghị sự lớn hơn cần giải quyết". Ông đồng thời cho biết nhà sản xuất chip này "chỉ có thể phục vụ một thị trường nếu quốc gia đó muốn chúng tôi làm như vậy".

Liên tiếp các chính quyền Mỹ đã hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các chip bán dẫn tiên tiến, khiến Bắc Kinh phải đẩy các công ty trong nước ra khỏi các nhà cung cấp Mỹ.

Đầu tuần này, Reuters đã đưa tin nhu cầu đối với chip RTX6000D khá ảm đạm, và một số công ty đã rút lui ngay cả trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Alibaba, ByteDance và CAC chưa có bình luận.