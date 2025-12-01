Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
01/12/2025 11:31 GMT+7

Sáng 1.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tham dự lễ đón Quốc vương Brunei có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ... Đại sứ, đại biện các nước ASEAN cùng tham gia lễ đón.

Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei tại Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei tại Việt Nam - Ảnh 3.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei tại Việt Nam - Ảnh 4.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei tại Việt Nam - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc hội đàm

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei tại Việt Nam - Ảnh 6.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tại cuộc hội đàm

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

