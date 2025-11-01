Chủ tịch nước Lương Cường gặp cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường về kết quả công tác của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc, tình hình quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Chủ tịch nước Lương Cường nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại đông nam Hàn Quốc ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước. Chủ tịch nước Lương Cường xúc động khi được biết nhiều bà con lao động, sinh viên, cô dâu Việt Nam đang nỗ lực vươn lên, được bạn bè Hàn Quốc đánh giá cao; các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc luôn duy trì dạy tiếng Việt, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện bản sắc của người Việt Nam nhân ái, đoàn kết, cần cù và sáng tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực hòa nhập, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là tuân thủ nghiêm túc luật pháp của nước sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển các mặt của đất nước và quan hệ hai nước.

Đối với các hội, đoàn, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị duy trì, phát huy vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ cộng đồng hội nhập vào xã hội sở tại, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc, trở thành cầu nối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực đông nam Hàn Quốc ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con và thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam; các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao giữa hai bên; làm tốt công tác dự báo, tham mưu và tiếp tục triển khai công tác cộng đồng và bảo hộ công dân.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà là sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở đông nam Hàn Quốc, gửi tới bà con thông điệp về việc gìn giữ và lưu truyền cho con cháu những giá trị đẹp đẽ của tiếng mẹ đẻ và văn hóa Việt Nam.

Thành phố Busan có chính sách bảo vệ 14.000 công dân Việt Nam

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Park Heong Joon, Thị trưởng thành phố Busan. Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của thành phố đối với hoạt động của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng thành phố Busan Park Heong Joon ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị thành phố Busan tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành Việt Nam, cảm ơn và mong muốn chính quyền thành phố Busan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Thị trưởng Park Heong Joon cam kết, thành phố Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các tỉnh, thành của Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực cảng biển, đóng tàu, đào tạo nhân lực, hợp tác du lịch...

Thị trưởng Park Heong Joon cũng khẳng định chính quyền thành phố Busan sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan; có chính sách bảo vệ 14.000 công dân Việt Nam tại thành phố Busan...