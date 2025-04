Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một trang mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới tương lai Việt Nam - Tây Ban Nha ngày càng phát triển, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu mà nhân dân Tây Ban Nha đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới và tái thiết sau chiến tranh, cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Tây Ban Nha tại khu vực Đông Nam Á và nhất trí việc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Pedro Sánchez mong muốn Tây Ban Nha được tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới, đặc biệt trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh như hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, du lịch…

Hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả và tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giáo dục - đào tạo…

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Thủ tướng Tây Ban Nha trong việc thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); cũng như EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha đề nghị Việt Nam xem xét mục tiêu cân bằng thương mại giữa Việt Nam và EU; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha, một cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Tây Ban Nha mong muốn làm cầu nối phát triển quan hệ ASEAN - EU, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và vì lợi ích chung của tất cả các nước.