Chủ tịch nước: Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng nhận thấy luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu về tình cảm đối với đồng bào ta ở nước ngoài, đó là "nhân tâm thiên lý", là "tình nghĩa một nhà", Chủ tịch nước cho biết, trong mỗi chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ những người con xa quê, lắng nghe, động viên bà con; kịp thời chia sẻ, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin và thắt chặt hơn nữa tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Ở trong nước, nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc dành cho kiều bào ta được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước, từ chương trình "Về nguồn" - dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương" tại Phú Thọ, đến trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào đi dọc miền Trung vào miền Nam và những chuyến tàu nghĩa tình đưa bà con thăm, động viên quân và dân đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1, nơi tiền tiêu của Tổ quốc…

Chủ tịch nước cho rằng, những hoạt động này đã kết nối hàng triệu trái tim đồng bào ta ở nước ngoài, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của bà con đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và nhân dân Việt Nam với các nước, nhân dân các nước; ngày càng hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước.

"Đặc biệt, trong lúc gian khó, bà con ta ở khắp năm châu đều hướng về quê hương, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời đồng bào trong nước ở những khu vực còn nhiều khó khăn, chịu thiệt hại do bão lũ", Chủ tịch nước khẳng định.

Để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn có rất nhiều yếu tố, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, có một yếu tố rất quan trọng, đó là nhờ một dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ. Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên.

"Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đã đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vận hội lớn - khát vọng lớn - trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người Việt - những người mang trong mình dòng máu "con Lạc, cháu Hồng", dù ở trong hay ngoài nước, sức mạnh quyết định để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam chính là sự đồng lòng và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Như Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công".

Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước hãy tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.