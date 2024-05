Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Anh em cảnh vệ rất vất vả'

Chiều 24.5, phát biểu thảo luận tại tổ về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, công tác cảnh vệ đã được hình thành từ rất lâu trong lịch sử nước ta, kể từ khi thành lập Đảng hình thành công tác bảo vệ cán bộ chủ chốt. "Nghĩa là gần 100 năm chúng ta tiến hành công tác này", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại thảo luận tổ chiều 24.5 GIA HÂN

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, việc thể chế thành luật tạo hành lang pháp lý để các lực lượng chức năng triển khai, tạo điều kiện cho các cơ quan phối hợp, nhưng quan trọng là phổ biến trong nhân dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết, công tác cảnh vệ phải đảm bảo rất nhiều yêu cầu. Đầu tiên và quan trọng nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho lãnh đạo, đối tượng được cảnh vệ. Bên cạnh đó, theo Chủ tịch nước, công tác cảnh vệ còn có ý nghĩa về lễ tân nhà nước.

"Có những cái phải phô trương, thể hiện thể diện quốc gia. Mà đây cũng là tập tục quốc tế chung phải thực hiện, kể cả những yêu cầu đối ngoại", Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Theo Chủ tịch nước, khi lãnh đạo nước ta ra nước ngoài phải phối hợp với các nước, tuân thủ pháp luật, quy định của các nước. Ngược lại, khi các nước vào đây phải thực hiện theo pháp luật, quy định của chúng ta.

Chủ tịch nước thông tin, nhiều trường hợp lãnh đạo nước ta ra nước ngoài thì pháp luật nước ngoài không theo quy định như Kết luận số 35 năm 2022 của Bộ Chính trị (về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở).

"Mình xác định lãnh đạo là thế này nhưng luật của nước khác không như thế", Chủ tịch nước chia sẻ thêm.

Nhiều nguyên thủ quốc gia dành tình cảm cho lực lượng cảnh vệ

Giải thích về đề xuất bổ sung quy định cho phép thuê lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cảnh vệ ở nước ngoài, Chủ tịch nước cho hay, lực lượng cảnh vệ ra nước ngoài bảo vệ các lãnh đạo của đất nước theo luật chỉ khoảng 10 người, rất tiết kiệm, nên rất khó khăn trong triển khai hoạt động.

"Anh em cảnh vệ triển khai hoạt động suốt ngày đêm, phải thức hết, không được ngủ. Lãnh đạo đi triển khai, dự tiệc, anh em phải đứng ngoài, về nhà có khi 9 - 10 giờ đêm, chưa được ăn uống gì. Nhiều chỗ có khi khách sạn không có đồ gì ăn uống nữa, rất vất vả", Chủ tịch nước nói.

Vì vậy, theo Chủ tịch nước, thực tế ở nhiều nước có khi phải thuê bảo vệ khách sạn để thực hiện công tác bảo vệ lãnh đạo và phát huy hiệu quả.

Chủ tịch nước Tô Lâm nói chúng ta cũng rất tự hào vì lực lượng cảnh vệ đã trưởng thành lên rất nhiều, luôn đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố. Các nước cũng đánh giá rất cao.



"Vừa rồi đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia, họ dành rất nhiều tình cảm cho lực lượng cảnh vệ của ta. Tôi nhớ có tổng thống khi về rồi lên đến nửa cầu thang máy bay thì tự nhiên ông lại chạy xuống. Không biết là có chuyện gì, hóa ra là quên chưa chụp ảnh với anh em cảnh vệ nên ông ấy xuống chụp ảnh động viên rồi lại chạy lên", Chủ tịch nước chia sẻ.

Theo Chủ tịch nước, lãnh đạo nước ngoài đến thăm Việt Nam cũng rất cảm phục vì xã hội an toàn. "Họ cũng rất tự do đi ăn phở, đi ăn bún, đi ra công viên, ăn bánh mì, đi ra bờ hồ, đi cà phê vì rất an toàn và người ta cảm nhận được an toàn thì người ta mới đi. Điều này nâng cao vị thế, công việc", Chủ tịch nước nhìn nhận.

Về việc bổ sung quy định cho phép Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng chưa được quy định tại luật Cảnh vệ, theo Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng là cần thiết.

Chủ tịch nước cho rằng, có những trường hợp cấp bách như khách quốc tế chỉ mấy ngày nữa sẽ vào Việt Nam hay lãnh đạo Đảng, Nhà nước muốn đi xuống những điểm nóng, đang có khiếu kiện thì phải áp dụng các biện pháp cảnh vệ ngay chứ không thể chờ xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Chỉ trong thời điểm như thế thôi còn sau lại trở về bình thường như quy định tại luật. Quy định đó phục vụ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu này", Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ đề xuất bổ sung một số đối tượng cảnh vệ, quy định cụ thể các biện pháp cảnh vệ, việc thuê nhân lực, phương tiện khi triển khai công tác cảnh vệ ở nước ngoài, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng các biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cần thiết...

Dự luật dự kiến được trình Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV theo quy trình 1 kỳ họp.