Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục chống tham nhũng không có ngoại lệ

Ngày 4.7, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị Đảng ủy 6 tháng đầu năm để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Trước khi bắt đầu hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thông báo công văn của Văn phòng T.Ư Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an T.Ư và Ban thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị BCA

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Đảng ủy Công an T.Ư, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với thiếu tướng Trần Minh Tiến, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.



Toàn cảnh hội nghị BCA

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của T.Ư Đảng, sự giám sát của Nhà nước và sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ nhiều nhiệm vụ đề ra.



Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do điều kiện Tổng Bí thư không thể tham dự trực tiếp. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hội nghị, chúc mừng các đại biểu tham dự được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, trong đó có Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an; Chánh văn phòng T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

"Nói điều này để thấy lực lượng CAND của chúng ta được T.Ư quan tâm giao nhiều trọng trách rất quan trọng; những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao", Tổng Bí thư biểu dương và nhấn mạnh 5 nhiệm vụ lực lượng CAND cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị BCA

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và chủ động nắm bắt, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình thế giới.

Cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự…

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị BCA

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện, trong đó Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, lãnh đạo và chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần "không ngừng, không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai"…

Ngoài nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư luôn quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra và tiếp tục là một trong số cấp ủy gương mẫu, đi đầu, toàn diện trong hệ thống chính trị.