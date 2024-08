Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư

Sáng 3.8, ngay sau hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp báo, thông tin về kết quả hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Tại họp báo, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, thông báo tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII sáng 3.8, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII thay cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với số phiếu bầu đạt tuyệt đối.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp của Đảng, dân tộc, nhân dân ta. Trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, Bộ Chính trị, T.Ư Đảng đã quyết định chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trước hết là chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư TTXVN

“Đây là yêu cầu cấp bách của Đảng, đất nước hiện nay nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tạo nền tảng vững chắc đạt các mục tiêu chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng thời xác định tầm nhìn tương lai, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Quá trình công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định, việc bầu chức danh Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng và các quy định về công tác cán bộ của Đảng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây cũng không phải là vấn đề mới, trong lịch sử Đảng ta cũng đã bầu Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ đối với các cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Khả Phiêu.

“Quá trình chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức danh, quy trình theo quy định của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.



Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, được Bộ Chính trị tin tưởng giới thiệu, Ban Chấp hành T.Ư Đảng tín nhiệm bầu và giao trọng trách Tổng Bí thư, ông nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; trước truyền thống cha ông và lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc; trước các thế hệ lãnh đạo tiền bối; trước yêu cầu thực hiện thành công đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

“Trên cương vị Tổng Bí thư, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn kết tư tưởng và hành động, ý đảng và lòng dân; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại họp báo sáng nay 3.8 GIA HÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành “dân là gốc”, “Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới”; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng đó, tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khơi dậy tinh thần, ý chí, quyết tâm, phát huy cao nhất giá trị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ưu tiên tập trung chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng các văn kiện; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

“Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với đường lối chính trị đúng đắn, hợp quy luật; luôn lấy việc phụng sự Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; được Nhân dân hết lòng tin tưởng, bạn bè quốc tế ủng hộ, Đảng ta sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, ngày càng trưởng thành, vững mạnh, trường tồn cùng dân tộc, hòa quyện trong lòng dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.



Tân Tổng Bí thư Tô Lâm (67 tuổi), quê H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ giáo sư, tiến sĩ. Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII; Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.



Sự nghiệp của ông Tô Lâm gắn liền với ngành công an. Từ năm 1979, ông Tô Lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Cục Bảo vệ chính trị I, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I. Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội XI của Đảng (năm 2011), ông Tô Lâm được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI. Tới tháng 9.2014, ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.

Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XII, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1.2019, ông Tô Lâm được phong cấp bậc hàm đại tướng. Tại Đại hội XIII, ông Tô Lâm tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Hôm 22.5 vừa qua, tại kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV, ông Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.