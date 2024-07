Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc tại An Giang

Tiếp tục chuyến công tác các tỉnh ĐBSCL, ngày 6.7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Lê Hồng Quang Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết tuy gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,34%, cao nhất trong 11 năm qua. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng đạt 6,6%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 5/13 các tỉnh thành ĐBSCL. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang NGUYỄN HIẾU

Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang. Đồng thời cho biết, An Giang là tỉnh có lịch sử gần 200 năm thành lập và phát triển. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc văn hóa, đa dân tộc, đa tôn giáo, là vùng đất rất linh thiêng với nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, nhiều di sản văn hóa, lễ hội dân gian độc đáo, đặc sắc. Tỉnh cũng có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển tốt.

Chủ tịch nước mong muốn, với những tiềm năng về đất và người, An Giang sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận, quyết tâm, nhất trí từ người dân đến chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng và hy vọng rằng, với khát vọng phát triển, với quyết tâm phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của T.Ư đã đến viếng, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tọa lạc xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, An Giang); đến thăm ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) NGUYỄN HIẾU

Sau đó, Chủ tịch nước cùng các thành viên đoàn công tác T.Ư và tỉnh An Giang đến thăm gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân - gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP.Long Xuyên.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân, là gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP.Long Xuyên NGUYỄN HIẾU

Tại đây, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi đời sống, chúc sức khỏe và bày tỏ tri ân đối với những cống hiến, công lao, đóng góp của gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng thời mong muốn, gia đình ông bà tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.