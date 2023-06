Ngày 15.6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, dự và phát biểu chỉ đạo.



Cùng dự còn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư. Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị BỘ CÔNG AN

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều dự thảo báo cáo quan trọng và đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhìn lại nửa nhiệm kỳ, định hướng công tác 6 tháng cuối năm của Bộ Công an, đồng thời kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới,…

Trước khi diễn ra hội nghị, đại tướng Tô Lâm đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an T.Ư và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký vào ngày 23.3.

Đây là hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia.