Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy T.Ư

Sáng 3.7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đã chủ trì Hội nghị Quân ủy T.Ư lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TTXVN

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy T.Ư cùng lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư và lãnh đạo chủ chốt các cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

TTXVN

Tại hội nghị, Quân ủy T.Ư cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Trước đó, ngày 15.6, tại Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công an T.Ư cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an T.Ư và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký vào ngày 23.3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư TTXVN

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV sáng 2.3. Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13.12.1970 (53 tuổi), quê quán xã An Phước, H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên T.Ư các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIV, XV. Trước khi được bầu là Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng là Thường trực Ban Bí thư.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh.