Chủ tịch PetroVietnam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, từng tốt nghiệp Trường đại học mỏ MGRI tại Matxcơva, Nga.

Trước đó, vào ngày 16.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1819, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PetroVietnam khi đang là Thứ trưởng Bộ Công thương.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1.1.2024 PVN

Ông Hoàng Quốc Vượng từng làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Năm 2010, ông Vượng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương, thay ông Bùi Xuân Khu nghỉ hưu theo chế độ.

Từ tháng 9.2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương và chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

3 năm sau, đến tháng 1.2015, ông Vượng lại thôi giữ chức Chủ tịch EVN để quay về giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương cho đến tháng 11.2020, lại được điều động sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ở cương vị Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Vượng phụ trách các lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường...

Liên quan các vị trí lãnh đạo cao cấp trong ngành xăng dầu, điện lực, trước đó, ngày 19.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ký Quyết định 868 điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương - sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trong thực tế, ông Đặng Hoàng An là "người cũ" của ngành điện lực, từng ngồi ghế "thuyền trưởng" EVN trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương từ năm 2018, phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có dầu khí, than, điện…