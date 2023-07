Thanh tra Bộ Công thương: Thủy điện thiếu hụt 1,632 tỉ kWh điện vì hạn hán

Theo A0, trong 3 tháng đầu năm nay, hệ thống điện quốc gia vận hành bám sát kế hoạch năm. Tuy nhiên, sang đầu tháng 4, tình hình thủy văn xuất hiện nhiều yếu tố biến động xảy ra đồng thời: phụ tải điện quốc gia tăng 5,1% so với phương thức tháng, ngày cao nhất tăng đến 24,9% so cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, phụ tải điện miền Trung tăng cao đột biến so cùng kỳ năm 2022. Song song đó, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục giảm, tháng 4 sản lượng theo nước về thấp hơn khoảng 765 triệu kWh so kế hoạch.

Dự báo nhu cầu phụ tải điện thấp hơn nhiều so với thực tế tại một số thời điểm ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, các nguồn điện than vận hành không ổn định. Khu vực miền Bắc, nhiều tổ máy nhiệt điện than bị ngừng phát điện do sự cố (các tổ máy của nhiệt điện Phả Lại 1, Thái Bình 1, Nghi Sơn 2), bị suy giảm công suất (các tổ máy của nhiệt điện Hải Phòng) và bị ngừng phát điện hoặc giảm công suất do thiếu than (tổ máy của nhiệt điện Sơn Động và Hải Phòng). Khu vực miền Nam, cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mở rộng với tổng công suất 1.800 MW phải ngừng lần lượt các tổ máy vì thiếu than, nhiệt điện Duyên Hải 1 dừng 1 tổ máy vì thiếu than...

Phụ tải tăng, thiếu sản lượng điện từ nhiệt điện than, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tính hết tháng 4 đã thiếu hụt 1,632 tỉ kWh (riêng miền Bắc thiếu hụt 567 triệu kWh) so kế hoạch. Diễn biến vận hành hệ thống điện thay đổi nhanh và các yếu tố biến động nêu trên khiến các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tại miền Bắc giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến công suất dự phòng, dẫn đến việc tiết giảm điện tại miền Bắc trong 2 tháng 5 và 6.

Tuy vậy, kết luận thanh tra của Bộ Công thương chỉ ra công tác dự báo nhu cầu phụ tải điện có sai số ngoài phạm vi cho phép (3%). Cụ thể, A0 đã thực hiện dự báo nhu cầu phụ tải theo Quy định tại điều 17 và 18 Thông tư 25 của Bộ Công thương quy định, tuy nhiên, kết quả dự báo nhu cầu phụ tải lại chênh lệch thường xuyên. Năm 2021, tháng 3 dự báo chênh với thực tế 7%; năm 2022, tháng 2 dự báo chênh so với thực tế 5,7%, tháng 6 chênh 3,6%; 5 tháng đầu năm 2023, tháng 1 dự báo chênh với thực tế đến 7,6%, tháng 2 chênh 4%, tháng 4 chênh 5,1%... Đặc biệt, trong tháng 4, do nắng nóng sớm và kéo dài ở khu vực miền Trung và miền Nam, dự báo phụ tải tại miền Nam sai số lớn 8%, miền Trung 5,5%.