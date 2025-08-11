Chủ tịch Quốc hội: 'Càng cuối nhiệm kỳ càng phải làm đến nơi, đến chốn'

Sáng 11.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 48. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp quan trọng nhằm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 10 sẽ thông qua 47 dự án luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp ẢNH: GIA HÂN

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến với 13 dự án luật, bao gồm 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp 9 hồi giữa năm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã thống nhất tại kỳ họp 10 sắp tới Quốc hội chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội cũng như trong tiếp tục tinh gọn bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ sẽ trình trên 90 nội dung, trong đó có 47 dự án luật.

"Nếu kỳ họp thứ 8 chúng ta thông qua 18 luật, kỳ họp thứ 9 chúng ta thông qua 34 luật thì kỳ này Quốc hội thông qua 47 luật, hơn kỳ họp thứ 9 13 luật. Khối lượng công việc rất lớn nhưng nguyên tắc thống nhất chúng ta chỉ xem xét các luật có tính chất rút gọn, thông qua tại một kỳ họp. Còn nếu luật thông qua 2 kỳ họp thì để Quốc hội khóa XVI sẽ làm", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 2 ngày dự phòng để xem xét các vấn đề mà Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình, nhưng chưa chuẩn bị kịp hồ sơ. Các dự án luật bao gồm: luật Báo chí (sửa đổi); luật Dân số; luật Phòng bệnh; luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Lý lịch tư pháp; luật Hàng không dân dụng (sửa đổi); luật Phá sản (sửa đổi)…

Chính phủ cũng vừa có báo cáo đề xuất bổ sung tới 33 nội dung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, bao gồm 20 nội dung của Chính phủ và 11 đề xuất của các bộ, ngành.

ẢNH: GIA HÂN

Sẵn sàng thực hiện công tác lập pháp tăng thêm

Liên quan tới hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình; số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7.2025…

Với khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội phải chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp để đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công tác lập pháp tăng thêm.

"Càng về cuối nhiệm kỳ chúng ta càng phải làm đến nơi, đến chốn, trách nhiệm, hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, và đề nghị các cơ quan bố trí thời gian họp hợp lý để các bộ trưởng, trưởng ngành tham dự đầy đủ phiên họp, tiếp thu ý kiến Thường vụ Quốc hội trong việc hoàn chỉnh xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, sau khi kết thúc từng nội dung, các cơ quan Quốc hội sẽ hoàn thiện dự thảo văn bản kết luận để ban hành. "Làm sao phải đổi mới, văn bản phải kịp thời, kết luận ngắn gọn, tập trung những trọng tâm, trọng điểm để cơ quan soạn thảo tiếp thu ngay và cơ quan thẩm tra có điều kiện để tiếp tục xem xét", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.