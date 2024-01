Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bulgaria tạo thuận lợi cấp visa cho công dân Việt Nam

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và tự hào về thành tựu đạt được sau 73 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2023), hợp tác hai nước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù 2023 là năm khó khăn chung của thương mại toàn cầu nhưng hai nước Việt Nam - Bulgaria đã đạt kim ngạch thương mại hơn 200 triệu USD.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov GIA HÂN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí năm 2024, hai bên sớm họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, tạo thuận lợi thị trường cho hàng hóa của nhau theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về phát triển cá bền vững, đề nghị Bulgaria thúc đẩy EC xem xét, gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Đặc biệt, đánh giá cao Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước thềm chuyến thăm vào tháng 9.2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, EVIPA sẽ giúp doanh nghiệp Bulgaria tiếp cận thị trường trên 100 triệu dân của Việt Nam và vươn ra thị trường ASEAN - khu vực có trên 650 triệu dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Bulgaria thúc đẩy các nghị viện thành viên còn lại của EU phê chuẩn để EVIPA sớm có hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần nghiên cứu chương trình hợp tác giáo dục mới thu hút các sinh viên, nghiên cứu sinh hai nước theo học các trường, cơ sở đào tạo của mỗi nước về các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có liên kết quốc tế. Cùng đó, hai bên sớm họp Ủy ban Hợp tác khoa học - công nghệ để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Bulgaria có thế mạnh như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov gặp hẹp trước khi hội đàm GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các hoạt động văn hóa được tổ chức tại hai nước, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp giao lưu văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thường niên, nhất là hướng đến mốc 2025, tròn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bulgaria tạo thuận lợi hơn nữa trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam. Hai bên đẩy mạnh xúc tiến du lịch ở mỗi nước, trao đổi đoàn các doanh nghiệp du lịch, phát triển du lịch bền vững…

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí hai bên thúc đẩy hợp tác văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, bền chặt theo Chương trình hợp tác văn hóa 2024 - 2026 ký vào tháng 9.2023; hoan nghênh hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc hai nước sớm ký hiệp định cấp chính phủ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án hợp tác lao động tại Bulgaria về y tế, xây dựng, may mặc và nông nghiệp… khi hiện nay Bulgaria đang thiếu hụt lao động.

Đề nghị Bulgaria ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tiến hành hội đàm GIA HÂN

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Quốc hội Bulgaria mới thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội Việt Nam để cùng phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí Quốc hội hai nước tiếp tục hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước mới được ký vào tháng 9.2023; cam kết sẽ triển khai nhanh chóng, tích cực, có hiệu quả trên thực tế trên tinh thần hợp tác Quốc hội hai nước là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria.

Sự hợp tác giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ góp phần tạo điều kiện cho Quốc hội hai nước phối hợp lẫn nhau và đồng thời giám sát việc thực hiện các kế hoạch, hiệp định song phương ngay từ năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm GIA HÂN

Cùng với đó, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước…

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bulgaria ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông phù hợp với pháp luật quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại khu vực và toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai nước ủng hộ lẫn nhau vào hội đồng của Liên Hiệp Quốc; đẩy mạnh hợp tác trong các khuôn khổ quan hệ Việt Nam với EU…

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là hướng tới 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.