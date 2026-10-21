Chủ tịch Quốc hội đề nghị công bố lịch nghỉ lễ, tết từ tháng 9 năm trước

Chiều 21.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về một số luật sửa đổi, bổ sung, trong đó có bộ luật Lao động.

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27.7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.

Ủng hộ đề xuất, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ngày 27.7 có ý nghĩa lịch sử, nhân văn sâu sắc, là dịp tri ân người có công và giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa ẢNH: QUOCHOI.VN

Theo bà Thoa, nếu bổ sung ngày 27.7, tổng số ngày nghỉ lễ, tết được hưởng nguyên lương trong năm sẽ là 13 ngày, vẫn không nhiều so với các nước. Việc này cũng giúp phân bố các kỳ nghỉ hợp lý hơn trong năm.

Đặc biệt, năm 2027 kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, việc bổ sung ngày nghỉ có thể tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi gia đình chính sách.

Đại biểu Hồ Thanh Tuấn (đoàn Vĩnh Long) cũng đồng tình với đề xuất trên.

Đề xuất công bố lịch nghỉ lễ, tết từ tháng 9 năm trước

Liên quan việc bố trí lịch nghỉ lễ, tết, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa đề nghị luật hóa các nguyên tắc xác định lịch nghỉ theo hướng ổn định, chủ động và có thể dự báo.

Theo bà Thoa, hiện nay lịch nghỉ một số dịp lễ, tết vẫn phải chờ quyết định, thông báo hằng năm, khiến người dân, doanh nghiệp và các đơn vị cung ứng dịch vụ khó chủ động kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, tết hằng năm ẢNH: QUOCHOI.VN

Đại biểu đề xuất quy định rõ số ngày nghỉ, những ngày nghỉ cố định, nguyên tắc nghỉ bù và các phương án bố trí linh hoạt. Nhà nước thống nhất các nguyên tắc cốt lõi, doanh nghiệp được lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật sau khi tham khảo ý kiến người lao động, bảo đảm quyền lợi và công bố lịch nghỉ từ sớm.

Theo bà Thoa, việc xác định lịch nghỉ sớm giúp người lao động chủ động đi lại, sum họp gia đình; doanh nghiệp thuận lợi xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Các ngành giao thông, y tế, du lịch, dịch vụ cũng có thêm thời gian chuẩn bị, hạn chế quá tải vào những kỳ nghỉ tập trung.

Cùng quan tâm vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, tết hằng năm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, có thể công bố lịch nghỉ từ tháng 9 năm trước để cơ quan, doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Ông cũng lưu ý tránh tình trạng lịch nghỉ đã được công bố nhưng sau đó tiếp tục điều chỉnh, gây bị động cho người dân và doanh nghiệp.