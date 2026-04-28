Chủ tịch Quốc hội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm để Công đoàn 'bứt tốc'

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức sáng 28.4, tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: HẢI NGUYỄN

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương…

Công đoàn Việt Nam là chỗ dựa tin cậy của giai cấp công nhân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vị thế là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Đặc biệt, tổ chức công đoàn đã tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể; mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện mục tiêu đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng, MTTQ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm. Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng 2 con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.

Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, nhiệt tình, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể; tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật, đồng thời tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ năm, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu ẢNH: HẢI NGUYỄN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh:"Lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại và khẳng định giá trị trường tồn của Ngày Quốc tế lao động, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn, tạo khí thế mới, động lực mới để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam đổi mới, phát triển vững mạnh".

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn sẽ có bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước và phong trào công nhân quốc tế.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn thời kỳ mới.