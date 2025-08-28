Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội New Zealand bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TTXVN
TTXVN
28/08/2025 07:00 GMT+7

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025).

Sáng 27.8, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 31.8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee có ông Jamie Arbuckle (đảng New Zealand trên hết), đại biểu Quốc hội; TS Parmjeet Parmar (đảng ACT), đại biểu Quốc hội; bà Lan Pham (đảng Xanh), đại biểu Quốc hội; bà Jenny Salesa (đảng Lao động), đại biểu Quốc hội vùng Panmure-Ötāuhu; ông Sam Uffindell (đảng Dân tộc), đại biểu Quốc hội vùng Tauranga.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ ngọai giao - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tại sân bay Nội Bài

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee từng đảm nhận các cương vị: Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên, Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề chính phủ tại Quốc hội. Từ ngày 5.12.2023 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội thứ 32 của New Zealand.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025). 

Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

