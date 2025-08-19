Nhiều học viện New Zealand tuyển thẳng học sinh Việt Nam, lần đầu có học bổng

Tuyển thẳng học sinh Việt Nam sau khi học sinh đỗ tốt nghiệp THPT nối tiếp loạt chính sách cởi mở của New Zealand với người Việt ẢNH: ENZ

Tuyển thẳng học sinh Việt Nam cùng nhiều cơ hội

Sáng 19.8, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết từ năm nay, 8 học viện kỹ thuật và công nghệ (ITP) sẽ tuyển thẳng học sinh Việt Nam vào học bậc cử nhân, thay vì yêu cầu học sinh phải hoàn tất năm nhất ĐH ở Việt Nam hoặc phải hoàn thành chương trình dự bị hoặc chứng chỉ nghề tại New Zealand như trước. Như vậy, đa số cơ sở giáo dục ĐH tại New Zealand, bao gồm các trường ĐH, đều đã ra cơ chế tuyển thẳng du học sinh Việt.

Các ITP là nhóm trường công lập ở New Zealand chuyên đào tạo chứng chỉ nghề và chương trình cử nhân, thạc sĩ ứng dụng. Trước đây vào năm 2019, 16 ITP trên toàn quốc sáp nhập thành một mô hình quản lý chung là Te Pūkenga. Tuy nhiên, chính phủ New Zealand sắp giải thể tổ chức trên từ năm 2026 để khôi phục mạng lưới các trường độc lập như trước và cho phép các ITP tự lập liên minh hoạt động, theo một thông cáo chính thức.

Chi tiết về yêu cầu đầu vào, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT chỉ cần có điểm trung bình (GPA) lớp 12 từ 7 trở lên ở ít nhất 4 môn liên quan tới ngành học là có thể đăng ký vào 6 ITP: Học viện Ara ở Canterbury (Ara); Học viện Whitireia và WelTec; Học viện Công nghệ Waikato (Wintec); Học viện Công nghệ Nelson-Marlborough (NMIT); Học viện Bách khoa Otago; Học viện Kỹ thuật miền Nam (SIT).

Một số ITP thậm chí nới lỏng đầu vào hơn nữa, như Học viện Công nghệ Toi Ohomai công bố chỉ cần ứng viên đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT và có GPA lớp 12 từ 5 trở lên, còn Học viện Công nghệ miền Đông (EIT) yêu cầu học sinh đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT là được.

Cũng theo ENZ, ngoài mức học phí cạnh tranh, lần đầu tiên khối ITP còn đưa ra các chương trình học bổng để thu hút du học sinh Việt. Chưa kể, nhiều ngành đào tạo của khối ITP gắn liền với danh sách thiếu hụt lao động tại New Zealand (Green List), và du học sinh học cử nhân, thạc sĩ tại ITP sau khi tốt nghiệp cũng được ở lại nước này 3 năm để tìm việc và phát triển sự nghiệp.

Nhiều hoạt động giáo dục miễn phí khác

Cũng theo ENZ, từ 20.9 tới 5.10, cơ quan này sẽ tổ chức các lớp học trải nghiệm trực tuyến, mô phỏng các bài giảng ở bậc ĐH do chính giảng viên của các ĐH, học viện ở New Zealand đứng lớp. Tổng cộng sẽ có 26 lớp học diễn ra với các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, thiết kế hoạt hình và lập trình game, vật lý vũ trụ, khoa học thực phẩm và sáng tạo ẩm thực, kinh doanh quốc tế, chuỗi cung ứng, khởi nghiệp, giáo dục, ngôn ngữ...

Chương trình mở miễn phí cho tất cả học sinh THPT tại Việt Nam và có thể đăng ký TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, ENZ còn tổ chức 4 phiên giao lưu trực tuyến từ 6-14.9 tới với sự tham dự của 14 cựu du học sinh Việt ở New Zealand. Những diễn giả sẽ chia sẻ các chủ đề như kinh nghiệm đầu quân cho các tập đoàn lớn, cách "săn" việc ở các tổ chức chính phủ nước ngoài, lợi thế bằng tiến sĩ New Zealand, làm sao để tận dụng cơ hội từ nhóm ngành khát nhân lực để phát triển sự nghiệp.

"Qua loạt hoạt động, chính sách tích cực trong năm 2025, New Zealand tiếp tục khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược giáo dục quốc tế của New Zealand", ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ, nhận định.

Trước đó, theo chính sách tuyển sinh từ năm 2024, học sinh hoàn thành lớp 12 tại Việt Nam, không phân biệt trường chuyên hay trường thường, đều có thể được xét tuyển thẳng vào các trường ĐH New Zealand nếu có điểm học bạ từ 8.0 trở lên (tùy ngành học) và đỗ tốt nghiệp THPT. Đa số các chương trình cử nhân tại New Zealand kéo dài 3 năm, trừ một số ngành như kỹ sư, y dược, luật...

Để thu hút thêm du học sinh, New Zealand cũng đưa ra nhiều điều chỉnh với chính sách giáo dục quốc tế, như cho phép ai có visa du học được làm thêm tối đa 25 giờ/tuần trong mỗi kỳ học, tăng thêm 5 giờ so với quy định hiện hành từ 3.11 tới. Đồng thời, chính phủ New Zealand còn mở rộng quyền làm việc bán thời gian cho tất cả sinh viên bậc ĐH tham gia các chương trình trao đổi hoặc khóa học ngắn hạn.

Theo thống kê từ ENZ, 69.133 du học sinh nhập học ở các đơn vị cung cấp giáo dục tại New Zealand vào năm 2023, tăng 67% so với năm 2022, tập trung nhiều nhất ở các ĐH. Trong đó, Việt Nam có 1.736 người, tăng 10% so với năm trước song vẫn cách mức kỷ lục khoảng một nửa (3.042 người vào năm 2019), tập trung đông nhất cũng ở các trường ĐH (1.120), sau đó là trường phổ thông (308).