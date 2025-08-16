ĐH Úc tạm dừng tuyển mới trăm khóa học, du học sinh Việt có ảnh hưởng?

Sinh viên trong khuôn viên ĐH Công nghệ Sydney ẢNH: UTS

Theo thông báo hôm 14.8, UTS sẽ tạm dừng tuyển du học sinh mới với 120 khóa học trong 7 cơ sở đào tạo gồm Trường Kinh doanh UTS, Trường Liên ngành cùng các khoa: Thiết kế và Xã hội; Kỹ thuật và Công nghệ thông tin; Sức khỏe; Luật; Khoa học. Việc tạm dừng kéo dài từ nay tới hết kỳ tháng 2.2026 và chỉ áp dụng với các khóa "có số lượng ghi danh thấp", theo UTS.

Điều này đồng nghĩa, tất cả sinh viên đang học các chương trình bị tạm dừng tuyển mới sẽ không bị ảnh hưởng kể cả về mặt visa, theo ông Nguyễn Nhựt Hưng, Quản lý đối tác tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của UTS. Ngoài ra, 54/120 khóa học bị tạm dừng tuyển mới là những chương trình liên quan tới hai khóa học, ở dạng chương trình kép hoặc chương trình danh dự (honours).

Chẳng hạn, việc tạm dừng đào tạo cử nhân quốc tế học áp dụng với cả chương trình đại trà và chương trình danh dự. Hay chương trình kép cử nhân quốc tế học và cử nhân kinh doanh tuy bị tạm dừng nhưng chương trình đơn lẻ cử nhân kinh doanh vẫn tuyển sinh bình thường. Nói chung, phần lớn các khóa học phổ biến với du học sinh vẫn tuyển sinh như bình thường, theo nam quản lý.

"May mắn, số lượng du học sinh Việt bị ảnh hưởng là rất ít, chiếm chưa tới 4% tổng số hồ sơ ứng tuyển vào UTS cho năm 2026. Trong đó nhóm thực sự bị tác động vì vừa chấp nhận thư mời nhập học chỉ chiếm dưới 1%, tức khoảng 5 bạn", ông Hưng thông tin. "Con số này chưa tính những bạn nộp hồ sơ qua Trung tâm tuyển sinh ĐH (UAC) vì là học sinh THPT ở bang New South Wales".

Để hỗ trợ nhóm bị ảnh hưởng, ông Hưng cho biết nhà trường sẽ chủ động liên hệ để tư vấn cho người học các lựa chọn thay thế trong cùng lĩnh vực, hay hỗ trợ tìm chương trình tương đương tại cơ sở đào tạo khác và thực hiện thủ tục chuyển tiếp cho sinh viên mà không phát sinh chi phí. "Với những trường hợp đặc biệt, trường cân nhắc một số giải pháp như chuyển ngành, hoãn nhập học hoặc rút hồ sơ kèm hoàn phí theo quy định", ông thông tin.

Lý giải thêm về quyết định tạm dừng, ông Hưng cho hay điều này xuất phát từ quá trình rà soát thường xuyên của các khoa nhằm đảm bảo chương trình học luôn phù hợp với nhu cầu sinh viên lẫn thị trường lao động. Những khóa học có lượng tuyển sinh thấp trong thời gian dài sẽ được xem xét tạm dừng, song ông Hưng nhấn mạnh một số khóa có thể được mở lại sau khi trường thiết kế lại chương trình hoặc nếu đáp ứng tiêu chí về nhu cầu, tính khả thi.

"Chỉ khi có quyết định chính thức đóng hẳn thì khóa đó mới ngừng đào tạo", ông nói.

Ngoài đào tạo trực tiếp ở Úc, UTS còn đang phối hợp liên kết đào tạo với Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) ở hai ngành trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin từ năm học 2025-2026. Cả hai ngành này đều không thuộc diện bị tạm dừng tuyển mới, ông Nguyễn Nhựt Hưng nhấn mạnh.

Bên cạnh tạm dừng tuyển mới, UTS cũng dự định cắt giảm 400 vị trí việc làm, tương đương khoảng 10% nhân sự, theo tờ news.com.au. Trong số này, có 150 giảng viên, 250 nhân viên và tất cả nhân sư bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tập huấn và tư vấn tìm việc, theo tờ ABC.

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Úc, có 723.265 du học sinh ở nước này tính tới tháng 4, trong đó Việt Nam có 33.378 người, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal. Trong số này có khoảng 1.000 người hiện đang theo học ở bậc ĐH và sau ĐH tại UTS. Năm nay, UTS đứng thứ 96 thế giới và xếp hạng 9 ở Úc, chỉ sau nhóm 8 ĐH hàng đầu nước này (G8), theo bảng xếp hạng QS 2026.