ĐH Yonsei nơi Tổng Bí thư nhận bằng Tiến sĩ danh dự có gì đặc biệt?

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sĩ danh dự của ĐH Yonsei ẢNH: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc diễn ra từ 10-13.8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc ở ĐH Yonsei (Seoul), ngôi trường tư thục 140 tuổi xếp thứ 50 thế giới và đứng số 1 châu Á theo bảng xếp hạng QS 2026. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sĩ danh dự trao bởi Hiệu trưởng ĐH Yonsei Yoon Dong Sup và có buổi phát biểu chính sách với chủ đề về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành chính trị học cho Tổng Bí thư được tổ chức tại Hội trường Yongjae của tòa nhà Quản lý kinh doanh ĐH Yonsei. Theo quy định trao bằng của ĐH Yonsei, chỉ những người có công trạng đặc biệt trong việc nâng cao văn hóa nhân loại hay có đóng góp đặc biệt cho trường ĐH mới có thể được nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự.

Đa dạng trải nghiệm thực tế

Là một trong những người tham gia tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại ĐH Yonsei, Vũ Khánh Vi, sinh viên song ngành truyền thông văn hóa, giáo dục ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc trường này, bộc bạch rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân cô nói riêng và cộng đồng du học sinh Việt tại Hàn Quốc nói chung. "Không khí lễ đón hân hoan nhưng cũng không kém phần trang trọng", Vi nhớ lại.

Nữ sinh kể, vì chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nghỉ hè nên hầu hết các bạn ở trường đều đã về nước, chỉ còn gần 10 bạn tham gia lễ đón. Tuy vậy, tất cả đều chung niềm tự hào khi Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao ghé thăm trường. "Được cầm lá cờ Việt Nam và Hàn Quốc để chào đón các bác, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng học tập, phát triển hơn nữa để khẳng định bản lĩnh người Việt ở xứ người", Vi chia sẻ.

Vũ Khánh Vi tham dự lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại ĐH Yonsei hôm 11.8 ẢNH: NVCC

Nữ sinh viên kể thêm, xuyên suốt bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại trường, cô rất ấn tượng khi cộng đồng du học sinh Việt ở ĐH Yonsei nói riêng, Hàn Quốc nói chung, được Tổng Bí thư ví như những "đại sứ thiện chí" của nhân dân Việt Nam. Điều này đã khiến cô thay đổi hoàn toàn quan điểm trước đây, khi chỉ xem mình như "những du học sinh nhỏ bé, sang đây học tập tìm cơ hội phát triển". Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm giúp cô thấy có trách nhiệm hơn với quê hương.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm học tập tại ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc, Vi nhận định một điểm đáng chú ý là có nhiều hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường, như xuất bản tạp chí cho khoa, tham gia các câu lạc bộ hoặc trải nghiệm thực tập ngắn hạn với doanh nghiệp. Tất cả đều có "phần thưởng", như được trao học bổng, giấy chứng nhận, chu cấp hoạt động phí, được đào tạo miễn phí hay "cộng điểm" khi nộp hồ sơ xin việc vào doanh nghiệp.

Nữ sinh Hà Nội cũng ấn tượng với mô hình cố vấn học thuật của ĐH Yonsei, nơi sinh viên được "ghép cặp" với một cố vấn - thường là giáo sư ở khoa - để được giải đáp thêm về bài giảng, bài tập hay thậm chí là tư vấn đăng ký môn học, hướng phát triển sự nghiệp... "Thậm chí khi có công việc phù hợp, thầy cô cũng giới thiệu cho chúng tôi. Điều này giúp tôi giảm rất nhiều áp lực và mệt mỏi", Vi chia sẻ.

Cộng đồng du học sinh Việt tại ĐH Yonsei trong buổi lễ mừng tân sinh viên ẢNH: VIETNAMESE STUDENT ASSOCIATION AT YONSEI

Người Việt hoạt động sôi nổi ở ĐH Yonsei

Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh viên ngành văn hóa truyền thông ĐH Yonsei, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Việt Nam ở ĐH Yonsei (VSAY), ước tính có khoảng 100-200 du học sinh Việt hiện theo học tại trường, gồm cả bậc ĐH và sau ĐH. Một điểm đặc biệt của Yonsei so với nhiều ĐH Hàn Quốc khác là các hoạt động do người Việt tổ chức để quảng bá hình ảnh Việt Nam diễn ra rất sôi nổi dưới sự chủ trì của VSAY.

Đơn cử trong năm học vừa qua, đơn vị này đã tổ chức sự kiện Vietnam Day (Ngày hội Việt Nam) nhằm giới thiệu ẩm thực, văn hóa, du lịch Việt Nam cho bạn bè quốc tế qua các món ăn truyền thống, trò chơi dân gian và cung cấp nhiều tài liệu liên quan. Hay trước đó, VSAY cũng tham gia dựng quầy trong các ngày hội lớn của trường để giới thiệu các đặc sản. "Học kỳ nào chúng tôi cũng tổ chức 7-8 hoạt động để quảng bá Việt Nam", Vy chia sẻ.

Ngoài ra, VSAY cũng thường tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng sinh viên Việt Nam ở Yonsei, nữ chi hội trưởng kể thêm.

Giới thiệu thêm về ĐH Yonsei, Vy thông tin đây là môi trường "học hết sức, chơi hết mình", là nơi có nhiều sự kiện truyền thống nổi tiếng trong giới sinh viên, ví dụ như lễ hội âm nhạc thường niên Akaraka quy tụ dàn thần tượng K-pop đình đám, hoặc giải đấu thể thao thường niên Yon-Ko Games tranh tài với ĐH Hàn Quốc - một ngôi trường hàng đầu khác. Các hoạt động này giúp sinh viên thêm gắn bó và tự hào khi được học ở trường, Vy bộc bạch.

Nguyễn Ngọc Phương Vy tham gia lễ hội Akaraka nổi tiếng trong giới sinh viên Hàn Quốc ẢNH: NVCC

"Hàn Quốc là quốc gia coi trọng bằng cấp nên nhiều thí sinh xem việc thi vào các ĐH hàng đầu như Yonsei là cơ hội đổi đời, đặc biệt khi nhiều cái tên nổi tiếng là cựu sinh viên trường, mới đây nhất là nhà văn Han Kang đạt giải Nobel Văn chương hay đạo diễn Bong Joon Ho giành giải Oscar nhờ bộ phim Ký Sinh Trùng. Một chị sinh viên người Hàn cùng niên khóa tôi thậm chí đã thi lại ĐH 3 lần để trúng tuyển vào Yonsei", nữ sinh kể.

Vì lẽ đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam càng tăng thêm sự danh giá của ngôi trường 140 năm tuổi này, đồng thời tiếp thêm động lực lớn lao cho cộng đồng du học sinh Việt ở trường, theo Vy. "Chuyến thăm còn thúc đẩy sự quan tâm của học sinh Việt Nam đối với du học Hàn Quốc, giúp các bạn tìm hiểu thêm nhiều cơ hội mới bên cạnh những điểm đến truyền thống như Mỹ, Úc, Canada", Vy nói thêm.

Quốc tế hóa mạnh mẽ

Anh Nguyễn Văn Hùng, học viên cao học ngành ngôn ngữ, văn học Hàn Quốc và giáo dục ngôn ngữ Hàn, Trưởng ban đối ngoại truyền thông của Hội sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc (VSAK), đưa ra nhận định trên về môi trường học tập, hoạt động ngoại khóa tại Yonsei sau khi đối sánh với trải nghiệm học cử nhân của anh tại một ĐH Hàn Quốc khác. "Trường có nhiều sinh viên quốc tế và giáo sư đến từ khắp nơi trên thế giới", anh kể.

"Đây là một trong những trường tiên phong trong việc quốc tế hóa ở Hàn Quốc, là ước mơ của rất nhiều học sinh Hàn Quốc", anh Hùng nói thêm.

Anh Nguyễn Văn Hùng trong khuôn viên ĐH Yonsei ẢNH: NVCC

Theo nam học viên, các câu lạc bộ, hội thảo và sự kiện giao lưu được tổ chức thường xuyên, không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tuy nhiên anh Hùng cũng nhận định việc ứng tuyển vào trường không hề dễ dàng, phải thể hiện được sự xuất sắc không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khóa, bài luận, phỏng vấn. Sau khi trúng tuyển, người học cũng đối diện với áp lực học tập "khá lớn" nhưng đổi lại chất lượng bài giảng lại "vô cùng ấn tượng", bởi giáo sư đều là những chuyên gia đầu ngành, có nhiều công trình nghiên cứu và liên kết với các tập đoàn lớn.

Việc phái đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam dẫn đầu bởi Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm ĐH Yonsei càng tăng thêm sự tự hào của anh Nguyễn Văn Hùng khi đang là người con đất Việt học tại trường. "Tôi cảm thấy như khoảng cách địa lý và văn hóa không còn là rào cản nữa mà tôi vẫn luôn được kết nối, thuộc về quê hương. Điều này cũng giúp các bạn du học sinh có thêm động lực để cố gắng đóng góp cho đất nước", anh nói.

"Việc Tổng Bí thư chọn Yonsei để phát biểu chính sách thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với lĩnh vực giáo dục và hợp tác thanh niên. Điều này không chỉ củng cố mối quan hệ ngoại giao, kinh tế mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong trao đổi văn hóa, khoa học và công nghệ. Tôi tin rằng sau chuyến thăm sẽ có thêm nhiều chương trình học bổng, dự án hợp tác nghiên cứu và hoạt động giao lưu giữa sinh viên hai quốc gia từ đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau", anh Hùng nhận định.

Sinh viên nước ngoài tham dự Ngày hội Việt Nam tổ chức tại ĐH Yonsei mới đây ẢNH: VIETNAMESE STUDENT ASSOCIATION AT YONSEI

Khung cảnh giảng đường tại ĐH Yonsei ẢNH: NVCC