Chủ tịch Quốc hội: 'Tây Ninh cần thực hiện hiệu quả 7 đột phá phát triển'

Ngày 3.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của T.Ư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tây Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 4 lĩnh vực đột phá về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, nông nghiệp và du lịch; tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn đã được Đảng bộ tỉnh chỉ ra về quy hoạch; đất đai; đầu tư để khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt kế hoạch năm, đạt trên 11.000 tỉ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Du lịch có sự tăng trưởng tốt, lần đầu tiên cán mốc 5 triệu du khách trong năm, đạt 102% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỉ đồng, đạt 111,1% kế hoạch, tăng 36,5% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu xã hội - môi trường đều hoàn thành, trong đó chỉ tiêu giảm nghèo đạt kết quả tốt, số hộ nghèo đa chiều của Tây Ninh chỉ còn 0,67% (là một trong các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước). Phát triển văn hóa - xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Tây Ninh, trọng tâm là Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Mộc Bài để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện chủ trương kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan đến dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 2) và một số vấn đề liên quan đến đất đai...

Khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tây Ninh khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29.12 vừa qua. Trong đó, tập trung vào "3 vùng phát triển, 4 trục động lực, 1 vành đai an sinh xã hội" và "7 đột phá phát triển" (hạ tầng; nguồn nhân lực; thể chế; doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển bền vững Tây Ninh xanh; du lịch và kinh tế dịch vụ).

Đẩy nhanh kết nối hạ tầng có sự phối hợp chặt chẽ với TP.HCM; tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển; ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới.

Chủ tịch Quốc hội đồng ý với chủ trương, đề xuất của tỉnh trong việc phối hợp với T.Ư để xây dựng đề án phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo mô hình công nghiệp, đô thị, dịch vụ; đề án phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen và một số đề án phát triển chuỗi giá trị hàng nông sản và kinh tế biên mậu với nước bạn Campuchia...