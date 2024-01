Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Bắc Giang

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động của Công ty JA Solar VN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Bắc Giang, tạo số lượng lớn việc làm, bước đầu có đóng góp cho ngân sách tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch QH bày tỏ ấn tượng trước mục tiêu đưa chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp lên gấp 2, gấp 3 lần hiện nay; mong nhà máy của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Việt - Hàn (tại H.Việt Yên) sớm đi vào vận hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Giang trong thời gian tới. Chủ tịch QH đánh giá cao trách nhiệm xã hội của JA Solar VN, trong đó có hỗ trợ người thu nhập thấp, sinh viên, học sinh...

Chủ tịch QH thăm và làm việc tại Bắc Giang TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao tỉnh Bắc Giang trong nỗ lực thu hút đầu tư.

Ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo Công ty JA Solar VN, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết, QH vừa bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, thông qua luật Đất đai (sửa đổi), luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với nhiều đổi mới, tạo kênh huy động vốn minh bạch cho các nhà đầu tư.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ TS Thân Nhân Trung. Chủ tịch QH cùng Đoàn công tác tới dự khánh thành và trao nhà đại đoàn kết tặng hộ bà Lê Thị Chinh tại thôn Vàng, TT.Bích Động, H.Việt Yên.

Tại đây, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bắc Giang nói chung, H.Việt Yên nói riêng, trong đó có công tác xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách. Chủ tịch QH mong muốn địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có chỗ "an cư" để "lạc nghiệp".

Tối cùng ngày, tại Quảng trường Thân Nhân Trung (Việt Yên), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.