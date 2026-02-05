Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về cuộc hội đàm cấp cao rất hiệu quả, thể hiện tầm nhìn chiến lược về quan hệ hai nước, thêm một lần nữa khẳng định quan hệ đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là quốc khách đầu tiên sang thăm Lào sau đại hội của hai Đảng, coi đây là chuyến thăm mang dấu ấn lịch sử khi hai nước đang trong không khí vui mừng phấn khởi về kết quả Đại hội Đảng ở hai nước và cả hai nước đang chuẩn bị bầu cử Quốc hội mới, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho Quốc hội Lào. Dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố trên mọi lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, cùng nhau quyết tâm thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm, quan hệ Quốc hội ngày càng sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Lào anh em, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Lào - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc Quốc hội hai nước đã phối hợp xuất bản cuốn sách 50 năm quan hệ giữa Quốc hội CHXHCN Việt Nam và Quốc hội Lào, coi đây là minh chứng sinh động phản ánh lịch sử hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội, khẳng định tính đúng đắn, xuyên suốt của vai trò lãnh đạo và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như sự chủ động, sáng tạo và vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước trong việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo và đại biểu Quốc hội hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là trong khuôn khổ IPU và AIPA, đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của mỗi nước, đồng thời lan tỏa tiếng nói chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Toàn cảnh cuộc hội kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ẢNH: TTXVN

Hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban của Quốc hội, tăng cường giao lưu nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ; tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có các địa phương, hội đồng nhân dân các địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu biên giới, giữ vững đường biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội.

Hai bên đã thống nhất về phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới; giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào khẩn trương phối hợp xây dựng dự thảo biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, báo cáo hai Chủ tịch Quốc hội trong thời gian sớm nhất; đồng thời, nhất trí sẽ xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới phù hợp với tình hình phát triển hiện tại.

Nhân dịp tết Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Lào chúc Quốc hội và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.