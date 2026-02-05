Thành công của Lào cũng là niềm vui và thành công của Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đạt được sự thống nhất cao về nội dung các văn kiện và chương trình hành động, mà còn thể hiện sự đồng thuận, tập trung cao trong công tác nhân sự, đặc biệt là việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những đại diện tiêu biểu cho gần 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được đại hội tín nhiệm cao bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng nhằm gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua những quyết sách có ý nghĩa lịch sử nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với sức mạnh cội nguồn lịch sử của dân tộc, bề dày truyền thống gần 1 thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự cổ vũ, động viên, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em cùng với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, coi thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Mong muốn cùng tiến vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV; thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều điểm mới là bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính bảng thay thế giấy tờ.

Các đại biểu dự hội nghị ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là thắng lợi riêng của Đảng và nhân dân Việt Nam anh em, mà còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn và là bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và nhân dân Lào trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng, việc phối hợp và trao đổi bài học kinh nghiệm với Việt Nam trong giai đoạn triển khai nghị quyết đại hội của hai Đảng là hết sức quan trọng, nhằm làm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có thể hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau; mong muốn cùng nắm chặt tay nhau, cùng bứt phá, cùng tiến vào kỷ nguyên mới của phát triển và sát cánh bên nhau để đạt được các mục tiêu mà hai Đảng đã đề ra.