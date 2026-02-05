Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thành công của Lào cũng là niềm vui và thành công của Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
05/02/2026 17:36 GMT+7

Sáng 5.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đạt được sự thống nhất cao về nội dung các văn kiện và chương trình hành động, mà còn thể hiện sự đồng thuận, tập trung cao trong công tác nhân sự, đặc biệt là việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những đại diện tiêu biểu cho gần 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được đại hội tín nhiệm cao bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng nhằm gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua những quyết sách có ý nghĩa lịch sử nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với sức mạnh cội nguồn lịch sử của dân tộc, bề dày truyền thống gần 1 thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự cổ vũ, động viên, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em cùng với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, coi thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý. 

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Mong muốn cùng tiến vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV; thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều điểm mới là bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính bảng thay thế giấy tờ.

Thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là thắng lợi riêng của Đảng và nhân dân Việt Nam anh em, mà còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn và là bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và nhân dân Lào trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng, việc phối hợp và trao đổi bài học kinh nghiệm với Việt Nam trong giai đoạn triển khai nghị quyết đại hội của hai Đảng là hết sức quan trọng, nhằm làm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có thể hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau; mong muốn cùng nắm chặt tay nhau, cùng bứt phá, cùng tiến vào kỷ nguyên mới của phát triển và sát cánh bên nhau để đạt được các mục tiêu mà hai Đảng đã đề ra.

Tin liên quan

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào

Sáng 5.2, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Cùng dự hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm Lào Việt Nam Đại hội XIV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận