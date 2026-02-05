Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào

Thành công của Lào là niềm vui chung của Việt Nam

Theo Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đồng thời khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, khi có cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng vào thành công tốt đẹp của chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử sẽ góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau.

Hai nhà lãnh đạo đạt thống nhất rất cao trên nền tảng nhận thức chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong đó tiếp tục dành ưu tiên cao, triển khai hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận cấp cao, Tuyên bố chung giữa hai nước đạt được trong tháng 12.2025, cũng như các kết quả của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vừa qua.

Phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD

Trên cơ sở những định hướng lớn với tầm nhìn dài hạn đã được hai bên thống nhất, hai nhà lãnh đạo thống nhất trọng tâm cần tập trung triển khai ngay trong nhiệm kỳ này, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TTXVN

Đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp triển khai các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD trong thời gian tới; nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần củng cố sự hiểu biết, nền tảng văn hóa tinh thần giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, tăng cường đoàn kết ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng ấm và giành thêm nhiều thắng lợi mới.

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục tạo nền tảng pháp lý và động lực mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.