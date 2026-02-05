Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Lào

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
05/02/2026 11:39 GMT+7

Sáng 5.2, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch, thủ đô Vientiane (Lào).

Cùng dự lễ đón có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Lào 2026 - Ảnh 1.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Lào

ẢNH: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng sẽ chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Lào 2026 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào

ẢNH: TTXVN

Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược"- đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để đưa khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm mức cao mới vào tháng 12.2025 vừa qua.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Lào 2026 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các lãnh đạo chủ chốt hai nước.

ẢNH: TTXVN

Được thực hiện ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới của lãnh đạo cấp cao cả hai đảng, hai nước, chuyến thăm mang ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị việc gắn kết tầm nhìn chiến lược với chương trình hành động cụ thể, gắn khát vọng phát triển với hiệu quả thực tiễn. 

Đây sẽ là nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt cũng như niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Lào 2026 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh

ẢNH: TTXVN

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở thủ đô Vientiane, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Lào

Ngày 5.2, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước tới Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

