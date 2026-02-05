Tham gia đoàn có: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Sỹ Thanh; Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Lào ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước ta chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt - Lào.

Chuyến thăm là dịp để hai đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - một mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.