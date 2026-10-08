Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc

Ngày 8.10, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc) từ ngày 11 - 15.10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 31.8.2025 ẢNH: QUOCHOI.VN

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng "6 hơn".

Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Sau phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác được tổ chức hiệu quả, thành công tại Hà Nội ngày 31.8.2025, phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn. Những định hướng được lãnh đạo cấp cao xác lập cần được tiếp nối bằng các khuôn khổ pháp lý phù hợp, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và việc theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Đây là đóng góp riêng, thiết thực của hai cơ quan lập pháp đối với quan hệ hai nước.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 4 diễn ra thành công rất tốt đẹp, với nhiều thành quả phong phú, toàn diện và thực chất. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.