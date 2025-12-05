Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà khoa học

Quý Hiên
Quý Hiên
05/12/2025 21:56 GMT+7

Tại lễ trao giải VinFuture 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà khoa học để các giá trị sáng tạo được sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ.

Tối nay, 5.12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng VinFuture 2025. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà khoa học để các giá trị sáng tạo được sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà khoa học- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải thưởng VinFuture 2025

ẢNH: THANH LÂM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, hành trình 5 năm Giải thưởng VinFuture cho thấy, đây là giải thưởng không chỉ vinh danh các công trình khoa học xuất sắc mà còn tạo ra những cuộc đối thoại, diễn đàn quý báu giữa các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, từ đó, những tư tưởng mới, cách tiếp cận mới, mô hình hợp tác mới được khơi mở và lan tỏa rộng rãi.

Không chỉ các công trình đoạt giải mà các công trình tham gia đều thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo tiên phong. Những công trình nghiên cứu này sẽ tiếp tục lan tỏa cảm hứng, củng cố niềm tin của xã hội vào sức mạnh của khoa học công nghệ trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách của toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc phát triển mới. Trong đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trọng yếu của giai đoạn phát triển mới. 

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết 193, mở đường cho những cơ chế thử nghiệm đặc thù, nhằm tạo không gian sáng tạo rộng mở hơn cho đội ngũ trí thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nhà khoa học và doanh nghiệp triển khai các ý tưởng, sáng chế, phục vụ yêu cầu của thực tiễn.

"Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng các nhà khoa học thế giới đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu các vấn đề chung của nhân loại, thúc đẩy trao đổi học thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác chuyển giao công nghệ và triển khai các mô hình phát triển xanh, phát triển bao trùm", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo ông, Việt Nam sẵn sàng đồng hành với các quốc gia, tổ chức, viện nghiên cứu trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà khoa học để các giá trị sáng tạo được sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế.

"Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn. Việt Nam cam kết xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả và an toàn, góp phần tích cực trong sự phát triển của khu vực và thế giới", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Giải thưởng VinFuture là hoạt động cốt lõi của Quỹ VinFuture - một tổ chức phi lợi nhuận, được đồng sáng lập bởi tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng phu nhân là bà Phạm Thu Hương. 

Giải thưởng VinFuture hàng năm được trao cho các nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mang tính đột phá, có tiềm năng tạo ra sự thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người.

Khám phá thêm chủ đề

