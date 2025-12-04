Phát triển robot: Cơ hội ghi tên Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới

Cơ hội vàng

Hôm nay 4.12, tại tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh" do Quỹ VinFuture tổ chức ở Hà Nội, TS Nguyễn Trung Quân, ĐH Nam California (Mỹ), Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược của VinMotion, đã chia sẻ những thách thức và cơ hội cho Việt Nam khi phát triển robot hình người và trí tuệ nhân tạo vật lý.

TS Nguyễn Trung Quân ẢNH: THANH LÂM

Theo TS Nguyễn Trung Quân, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và vật lý có thể tạo ra những bước tiến vượt bậc trong nghiên cứu khoa học. Sự kết hợp này giúp máy móc không chỉ hiểu mà còn tương tác với môi trường thực, làm nên một hệ sinh thái AI không chỉ suy nghĩ mà còn hành động. Nhiều chuyên gia dự đoán trong 10 năm tới, thị trường AI vật lý thế giới có thể đạt quy mô lên tới 10.000 tỉ USD.

Việt Nam là một nơi rất đáng để đầu tư phát triển AI vật lý thông qua ngành công nghiệp robot hình người do có rất nhiều lợi thế.

Chia sẻ với báo chí bên lề cuộc tọa đàm, TS Nguyễn Trung Quân cho biết thêm: "Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế trên cả 3 phương diện quan trọng của robot hình người, bao gồm phần cứng tốt, phần mềm mạnh và khả năng vận hành an toàn, đáng tin cậy. Chúng ta hội tụ đầy đủ các yếu tố này và có thể phát triển đồng thời, tạo nền tảng để bước vào cuộc cạnh tranh công nghệ ở tầm quốc tế".

Theo TS Nguyễn Trung Quân, đặc thù của ngành robotics cần 3 thứ rất quan trọng: nhân lực công nghệ cao cho phát triển phần mềm và AI; nền sản xuất linh hoạt cho làm mẫu và sản xuất phần cứng; niềm tin cũng như an ninh bảo mật trong việc triển khai ứng dụng. Hiện nay, Mỹ nổi trội ở mảng đầu tiên, Trung Quốc có ưu thế ở mảng thứ 2. Nếu định vị đúng, Việt Nam có thể nổi lên như một đối trọng của cả Mỹ và Trung Quốc do có thể làm tốt đều ở cả 3 mảng này.

"Xuất phát điểm của chúng ta không quá xa so với thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là mình có thể làm tốt được nếu chúng ta có đủ niềm tin và sự tập trung cho việc đầu tư cho mảng này.

Với định hướng và sự hỗ trợ tốt của Chính phủ, tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành một đối trọng lớn, thậm chí là hàng đầu trong việc phát triển robotics của thế giới. Theo tôi, đây là cơ hội vàng để Việt Nam có thể vươn lên ghi tên mình trên bản đồ công nghệ thế giới", TS Nguyễn Trung Quân nói.

Mục tiêu là sánh vai với các cường quốc công nghệ

Cũng theo TS Nguyễn Trung Quân, khi nhận lời dẫn dắt VinMotion (công ty này thành lập đến nay gần 1 năm - PV), ông và các cộng sự đặt ra mục tiêu cạnh tranh với công nghiệp robot hình người trên thế giới.

"Tôi và đội ngũ VinMotion luôn khao khát để có thể đóng góp đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên bản đồ công nghệ thế giới. Tôi biết đây là một mục tiêu rất lớn, nhưng tôi tin rằng đây là thời điểm vàng để chúng ta có thể mơ đến việc đó", TS Nguyễn Trung Quân nói.

TS Nguyễn Trung Quân phân tích: "Việt Nam có một nền sản xuất rất linh hoạt, rất phù hợp với việc sản xuất và cải tiến mẫu robot nhanh, chất lượng đảm bảo nhưng chi phí hợp lý. Việc này giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong việc liên tục cải tiến robot của mình. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, chúng tôi có thể hợp tác với nhiều công ty con khác nhau để sớm triển khai và cải tiến công nghệ của mình. Hiện tại, chúng tôi đang thử nghiệm ở nhiều công ty khác nhau, từ VinFast, Vinpearl cho đến Vinmec.

Chúng tôi hướng đến sản phẩm hoàn thiện, có thể hoạt động lâu dài, ổn định với chi phí hợp lý chứ không phải chỉ công nghệ demo trong phòng lab. Vì vậy, đây là những lợi thế cạnh tranh vô cùng to lớn để chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm và công nghệ của mình nhanh hơn bất kỳ đối tác nào khác".

TS Nguyễn Trung Quân cho biết thêm: "Chúng tôi đang triển khai hợp tác chiến lược với một tập đoàn lớn hàng đầu thế giới về AI chip. Đây là một hợp tác chiến lược quan trọng, đặt nền móng vững chắc để VinMotion có thể nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.

Chúng tôi đang triển khai hợp tác nghiên cứu với nhiều phòng lab nghiên cứu về humanoid robots hàng đầu ở Mỹ. Việc này không chỉ giúp định vị thương hiệu và tầm ảnh hưởng quốc tế của VinMotion, mà cũng là một cơ hội rất quý báu để đội ngũ kỹ sư Việt Nam ở VinMotion có cơ hội học hỏi những công nghệ tiên tiến nhất, nhằm xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ thuật sẵn sàng cho sự phát triển bền vững của Công ty VinMotion nói riêng cũng như ngành robotics Việt Nam nói chung".