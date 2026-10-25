Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hỗ trợ nhà đầu tư đưa công trình APEC về đích trước 30.6.2027

Sáng nay (25.10), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo các bộ ngành và tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc kiểm tra loạt công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group giới thiệu tổng quan về dự án Cảng HKQT Phú Quốc với Chủ tịch Quốc hội và đoàn khảo sát

Đoàn lần lượt đến thị sát tại nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường ĐT.975, tuyến tàu điện nhẹ LRT, Đại lộ APEC, rồi kết thúc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng. Tại mỗi điểm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghe lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và chủ đầu tư các dự án, Tập đoàn Sun Group báo cáo tiến độ giới thiệu về các công trình đồng thời trao quà động viên người lao động.

Ông Trần Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group báo cáo tiến độ các dự án APEC trong cuộc họp

Tại buổi kiểm tra tại công trường dự án APEC, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận trong khoảng 15 tháng, dù thời gian rất ngắn, thời tiết và vận chuyển ra đảo khó khăn, các bên đã triển khai khối lượng công việc rất lớn. Người lao động làm liên tục ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ông biểu dương những người trực tiếp thi công và ghi nhận sự mạnh dạn của nhà đầu tư trong phát triển hạ tầng, ngành công nghiệp không khói.

“Đây không chỉ là việc chuẩn bị cho một hội nghị trong vài ngày, mà là cơ hội tạo dựng nền tảng hạ tầng, dịch vụ và quản trị đô thị hiện đại, có giá trị lâu dài”, ông Mẫn nói và nhấn mạnh, sau APEC, Phú Quốc phải hướng tới vị thế trung tâm hội nghị quốc tế tầm cỡ thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát dự án đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc ẢNH: TDC

Theo ghi nhận và báo cáo tại buổi khảo sát, trên công trường sân bay Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại. Nhà ga T2 mang hình tượng Phượng hoàng lửa đã xong mái thép khu chính, kết cấu bê tông nhà ga chính đạt 95%. Nhà ga VIP đón nguyên thủ đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Liên quan đến khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị “nghiên cứu kinh nghiệm vận hành sân bay Changi để nâng chất lượng dịch vụ hàng không. Về quản trị đô thị, ông đề nghị tham khảo mô hình của Singapore về quy hoạch, môi trường, giao thông, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học cách tổ chức hiệu quả, chứ không máy móc áp dụng”.

Nối tiếp sân bay là tuyến tàu điện LRT dài 17,59 km đã lắp gần 10 km ray, dự kiến hoàn thành, vận hành thử nghiệm trong tháng 6.2027. Song song là đường ĐT.975 10 làn xe và Đại lộ APEC, cùng hướng tới đích trước 30.4.2027. Ở điểm cuối, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã hoàn thành 98% kết cấu. Công trình này cùng Nhà biểu diễn đa năng 4.030 chỗ phấn đấu hoàn thiện trong tháng 3.2027.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cán bộ, công nhân và kỹ sư trên công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Cam kết các dự án về đích trước 30.6.2027

Báo cáo tại cuộc họp sau buổi kiểm tra công trường của đoàn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định toàn bộ dự án vẫn bám mục tiêu tiến độ đề ra và cam kết hoàn thành toàn bộ dự án APEC trước 30.6.2027.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân khiến một vài dự án còn chậm tiến độ so với hợp đồng ban đầu do các nguyên nhân khách quan, đơn cử như tại dự án đường ĐT.975: “Thứ nhất, tiến độ hợp đồng được đặt rất ngắn ngay từ đầu để tạo áp lực cho nhà thầu. Thứ hai, giải phóng mặt bằng gặp khó do nguồn gốc đất ở Phú Quốc phức tạp. Thứ ba, mùa mưa kéo dài gây trở ngại cho vận chuyển và thi công. Thứ tư, một số dự án được mở rộng quy mô, như ĐT.975 nâng từ 8 lên 10 làn xe và bổ sung đường gom”.

Cũng theo ông Mừng, "Thời gian qua, các cơ chế, chính sách được Quốc hội, Chính phủ ban hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tỉnh xử lý các nội dung về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, đất đai, xây dựng, quỹ đất thanh toán và quyết toán dự án. An Giang cam kết và tăng cường theo dõi, đôn đốc và có giải pháp đảm bảo các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 hoàn thành đúng tiến độ".

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ban ngành phát biểu, đóng góp ý kiến, hiến kế giải pháp, tháo gỡ các khó khăn để đưa các dự án APEC về đích đúng tiến độ đề ra.

Trung Tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang hoàn thiện phần mái ẢNH: TDC

“Phải giúp nhà đầu tư nhiều hơn để kịp APEC 2027”

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, bộ ngành, lãnh đạo tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group đã quyết liệt ngày đêm, kể cả lễ, tết làm dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc.

Theo ông, việc lựa chọn Phú Quốc đăng cai tổ chức APEC có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị và giới thiệu du lịch đảo ngọc đến bạn bè quốc tế, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc phải giúp nhà đầu tư nhiều hơn; phải đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng cho sự kiện APEC 2027. Trong đó quan tâm đến nhà ở xã hội, vệ sinh cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, đồng hành, bảo vệ môi trường, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến đầu tư.

Nhà biểu diễn đa năng đang hoàn thiện mặt ngoài và bước vào giai đoạn lắp kết cấu mái ẢNH: THIÊN SƠN

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu quán triệt tinh thần trách nhiệm cao, không lùi thời hạn, giữ mốc 30.6.2027, dành đủ thời gian nghiệm thu, chạy thử và diễn tập tổng thể; có hạng mục phấn đấu xong sớm một đến hai tháng.

Đặc biệt không hạ thấp tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, mỹ thuật. “Thi công nhanh tuyệt đối không đồng nghĩa với thi công ẩu, tiến độ phải được tính bằng phút, bằng giờ, chứ không chỉ tính bằng ngày”, ông nhấn mạnh.

Kết thúc chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng: “Với quyết tâm chính trị, các công trình hoàn thành để đến tháng 11.2027, Phú Quốc thật sự trở thành hòn ngọc Viễn Đông, sẵn sàng đón APEC và góp phần làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế”.