Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm lý giải chuyện rời ghế lãnh đạo VietBank

Bà thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietbank không phải vì lý do sức khỏe hay vì một lý do cá nhân nào khác mà vì bận rộn và tập trung xây dựng hai trung tâm chữa ung thư là Trung tâm tế bào gốc và Trung tâm hạt nhân (thuộc Bệnh viện Gia An 115). Hiện bà và Bệnh viện Gia An 115 đang đàm phán với Tập đoàn Siemens, Sumitumo để xây dựng 2 trung tâm này và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm nay.



Bà Trần Thị Lâm làm việc với các chuyên gia về tế bào gốc và ung thư H.L

Để làm 2 trung tâm này, bà Trần Thị Lâm cho biết phải họp với các chuyên gia trong và ngoài nước suốt ngày đêm. Đề án này bà đã chuẩn bị hàng chục năm nay và đến nay đã vào giai đoạn cuối. "Trung tâm tế bào gốc và Trung tâm hạt nhân điều trị bệnh ung thư là tâm huyết của tôi. Tôi làm việc suốt ngày không ngớt và dù không điều hành trực tiếp nhưng tôi vẫn là trái tim của Vietbank", bà Trần Thị Lâm cho hay.

Bà Trần Thị Lâm là một trong những cổ đông sáng lập, xây dựng VietBank từ những ngày đầu thành lập (năm 2006). Bà cũng là Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm.