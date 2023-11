Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc lừa đảo hơn 8.600 tỉ đồng

"Chiêu" gian dối phát hành trái phiếu

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Trong số này có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng), Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung Điện Mùa Đông…

Theo cáo trạng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thành lập năm 1993, đến thời điểm xảy ra vụ án thì có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng, do bị can Đỗ Anh Dũng góp 51,48% vốn. Ngoài ra, bị can Dũng còn thành lập thêm 45 công ty, chỉ định người nhà hoặc cá nhân, pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh đứng tên.

Giai đoạn 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn. Để có tiền chi phí cho kinh doanh cũng như trả nợ, bị can Dũng và các đồng phạm thông qua 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông (đều do ông Dũng thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp) để phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị 10.030 tỉ đồng.

Do kết quả kinh doanh của cả 3 công ty không đủ điều kiện phát hành, các bị can tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn thỏa thuận với công ty kiểm toán để "làm đẹp" báo cáo tài chính, hợp thức hóa báo cáo kiểm toán… Sau khi các công ty trên phát hành, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu, tạo lập giá trị ảo của trái phiếu, hợp thức trái chủ sang cho tập đoàn. Mục đích của việc này nhằm lấy uy tín, thương hiệu của Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu, huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp.

Huy động một đằng, tiêu tiền một nẻo

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, toàn bộ số tiền bán trái phiếu thu được, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích, phương án phát hành. Trong đó, dùng hơn 5.100 tỉ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước; chi 1.976 tỉ đồng để trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng; dùng hơn 4.568 tỉ đồng để mua cổ phần, dự án; chi hơn 929 tỉ đồng thanh toán các chi phí của tập đoàn; đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân của bị can Dũng… tổng cộng hơn 800 tỉ đồng; trả lãi và hoa hồng trái phiếu hơn 316 tỉ đồng. Số dư còn lại trên tài khoản Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố là hơn 214 tỉ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố trong vụ lừa đảo hơn 8.600 tỉ

Cơ quan tố tụng kết luận, thông qua các mánh khóe gian dối khi phát hành trái phiếu và sử dụng tiền không đúng mục đích, các bị can đã chiếm đoạt hơn 8.640 tỉ đồng của 6.630 nhà đầu tư (người bị hại). Hiện các bị can, gia đình bị can, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn 8.600 tỉ đồng. Số tiền đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.