Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc trao kỷ niệm chương cho hai nhà giáo Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Video Giáo dục

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc trao kỷ niệm chương cho hai nhà giáo Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Vũ Đoan
19/11/2025 21:57 GMT+7

Ngày 19.11.2025, phái đoàn cấp cao do Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Miloš Vystrčil dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

TS Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cùng TS Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng nhà trường và các thành viên Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị phòng ban đã tiếp đón đoàn với nghi thức trang trọng.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc trao kỷ niệm chương cho hai nhà giáo Trường ĐH Tôn Đức Thắng- Ảnh 1.

TS Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Miloš Vystrčil

ẢNH: TDTU

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Miloš Vystrčil đánh giá cao nỗ lực của Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong việc thúc đẩy các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và hợp tác giáo dục với các cơ sở giáo dục đại học của Czech.

Ông nhấn mạnh rằng Trường ĐH Tôn Đức Thắng là “một trong những trường đại học Việt Nam có hoạt động hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả nhất với các đối tác Czech”, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Trong phần giao lưu, ông đã dành thời gian trao đổi, thảo luận cùng giảng viên và sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng về các cơ hội hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng thêm nhiều chương trình kết nối giữa sinh viên hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc trao kỷ niệm chương cho hai nhà giáo Trường ĐH Tôn Đức Thắng- Ảnh 2.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Miloš Vystrčil giao lưu cùng giảng viên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: TDTU

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Miloš Vystrčil đã long trọng trao kỷ niệm chương cho TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng và TS Phan Đạo, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Châu Âu của trường vì có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn trước việc Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Miloš Vystrčil lựa chọn Trường ĐH Tôn Đức Thắng là nơi đến thăm và giao lưu với thầy cô và sinh viên. Đặc biệt, sự kiện diễn ra cùng thời điểm Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2025) càng tăng thêm ý nghĩa đặc biệt với tập thể sư phạm nhà trường.

