Chủ tịch tỉnh An Giang đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số

Ngày 14.4, tỉnh An Giang tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với thanh niên trong tỉnh với chủ đề: "Thanh niên An Giang tham gia thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số".

Buổi đối thoại được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 11 điểm cầu trong toàn tỉnh, với trên 1.000 thanh niên tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trả lời câu hỏi của thanh niên An Giang tại buổi đối thoại ề chuyển đổi số CTV

Tại buổi đối thoại, nhiều thanh niên đặt các câu hỏi cho Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành về cơ hội và thách thức của An Giang khi tham gia chuyển đổi số; giải pháp cụ thể để An Giang thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, để góp phần vào chuyển đổi số thì lực lượng thanh niên An Giang sẽ tham gia những hoạt động, phong trào nào và những yêu cầu gì để thanh niên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, phát biểu tại buổi đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với thanh niên CTV

Mặt khác, thanh niên An Giang còn đặt câu hỏi về kế hoạch của tỉnh trong việc tuyển chọn kỹ sư công nghệ thông tin giỏi làm việc tại các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử; những chính sách ưu đãi, cơ hội việc làm dành cho học sinh, sinh viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay. Các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; học sinh cần tập trung vào những nhóm môn học, ngành học nào để đón đầu xu thế cuộc cách mạng 4.0 và quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới...

Thanh niên tỉnh An Giang đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại buổi đối thoại CTV

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết Đảng bộ và chính quyền An Giang luôn coi trọng và đánh giá cao về vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên tỉnh luôn quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện của thanh niên. An Giang đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò của thanh niên, tạo thuận lợi cho thanh niên góp sức xây dựng và phát triển quê hương.

Quang cảnh buổi đối thoại CTV

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các sở ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác thanh niên. Đồng thời, mong muốn, thanh niên An Giang tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, bản lĩnh trong cuộc sống và đổi mới sáng tạo trong lao động, sản xuất. Cần tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các thông tin xấu