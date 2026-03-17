Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Mai Hà
17/03/2026 15:16 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê quán Hà Nội; trình độ đại học tài chính kế toán, thạc sĩ tài chính - tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tuấn có quá trình công tác lâu năm trong lĩnh vực tài chính, trưởng thành từ vị trí chuyên viên tại Bộ Tài chính, Phó văn phòng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp (Kho bạc Nhà nước).

Chủ tịch Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

ẢNH: VGP

Từ tháng 11.2007, ông Tạ Anh Tuấn làm Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó giữ chức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính; Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. 

Từ tháng 7.2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Sau đó 2 năm, ông được luân chuyển về địa phương, làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (cũ).

Tháng 7.2025, tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với tỉnh Phú Yên, ông Tuấn được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mới.

Bộ Tài chính hiện có Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, các thứ trưởng gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và các ông Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Trần Quốc Phương, Nguyễn Đức Tâm, Tạ Anh Tuấn.

Trước đó, theo quyết định của Ban Bí thư, ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

Tạ Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Tài chính Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận