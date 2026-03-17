Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê quán Hà Nội; trình độ đại học tài chính kế toán, thạc sĩ tài chính - tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tuấn có quá trình công tác lâu năm trong lĩnh vực tài chính, trưởng thành từ vị trí chuyên viên tại Bộ Tài chính, Phó văn phòng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp (Kho bạc Nhà nước).

Từ tháng 11.2007, ông Tạ Anh Tuấn làm Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó giữ chức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính; Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Từ tháng 7.2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Sau đó 2 năm, ông được luân chuyển về địa phương, làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (cũ).

Tháng 7.2025, tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với tỉnh Phú Yên, ông Tuấn được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mới.

Bộ Tài chính hiện có Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, các thứ trưởng gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và các ông Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Trần Quốc Phương, Nguyễn Đức Tâm, Tạ Anh Tuấn.

Trước đó, theo quyết định của Ban Bí thư, ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.