Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu khắc phục tình trạng manh mún, cát cứ thông tin

Ngày 20.6, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả, đảm bảo khắc phục các tình trạng 'manh mún', 'cát cứ thông tin', 'chia cắt và co cụm dữ liệu' như hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử

C.T.V

Tập trung chuyển đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.



Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, dễ tiếp cận và tăng cường tương tác trực tuyến để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có; kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 31.8.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị công an tỉnh chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thu nhận căn cước công dân gắn chíp, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, hướng dẫn công dân đăng nhập, kích hoạt tài khoản; đề nghị Bộ Công an chỉ đạo tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu về tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe bị tạm giữ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh trường hợp công dân đang bị tạm giữ giấy phép lái xe vẫn có thể đổi giấy phép lái xe do tra cứu không vi phạm, gỡ cảnh báo vi phạm đối với trường hợp công dân đã chấp hành hình phạt xong để tiếp tục được cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo các cơ sở y tế ghi đúng số giấy khám sức khỏe trên bản in trùng khớp với mã số cấp giấy khám sức khỏe trên Cổng giám định bảo hiểm y tế. Hướng dẫn cụ thể cho người dân biết mã số giấy khám sức khỏe để biết tra cứu khi thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến; sử dụng công cụ kết nối đã được xây dựng (API) đẩy kết quả khám sức khỏe của công dân lên Cổng giám định bảo hiểm y tế ngay sau khi có kết quả khám đủ điều kiện.

Sở GTVT Hải Dương chủ trì, phối hợp Sở TT-TT Hải Dương và UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền để người dân biết, thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chọn các dịch vụ công trực tuyến để cung cấp ứng dụng thủ tục hành chính

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Để từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân và doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền. Thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 15.9.

Công an Hải Dương hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử CTV

Để triển khai việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở TT-TT tỉnh này chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương để hướng dẫn thực hiện. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 31.8.