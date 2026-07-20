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Thời sự

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo

Mai Hà
Mai Hà

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc - Tôn giáo.

Thủ tướng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc - Tôn giáo. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19.7.

Chủ tịch Thanh Hóa làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

ẢNH: MINH HẢI

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán P.Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý hành chính công, đại học chuyên ngành kiến trúc, cử nhân ngữ văn Anh.

Ông Nguyễn Hoài Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết) và khóa XIV. Ông có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm các cương vị như Phó trưởng ban, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh, Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh Đoàn.

Sau đó, ông được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tháng 7.2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 9.2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1.2026, tại Đại hội Đảng XIV, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bộ Dân tộc - Tôn giáo có các thứ trưởng: ông Nguyễn Hoài Anh, ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông, bà Nông Thị Hà và ông Nguyễn Hải Trung. Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo là ông Nguyễn Đình Khang.

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