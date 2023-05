Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long thưởng nóng vụ bắt cướp sau 35 phút

Ngày 31.5, Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới, H.Trà Ôn.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao bằng khen và thưởng nóng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong vụ bắt cướp NAM LONG

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an xã Thuận Thới (H.Trà Ôn) và thượng úy Đặng Hoàng Phi, cán bộ Công an xã Thuận Thới. Đồng thời, trao 25 triệu đồng của UBND tỉnh thưởng nóng cho các tập thể và cá nhân có thành tích bắt cướp.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho Đội CSHS Công an H.Trà Ôn và 3 cá nhân có thành tích trong vụ việc này.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 13.5, Công an xã Thuận Thới tiếp nhận tin báo của em P.Q.D (17 tuổi, ngụ ấp Đục Dông, xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn) về việc vừa bị một người lạ mặt dùng dao đe doạ cướp xe máy BS 84 FC - 6651 tại đoạn đường nông thôn thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới, H.Trà Ôn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, đến khoảng 13 giờ 55 phút cùng ngày (tức chỉ sau 35 phút nhận tin báo), lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ngụ ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

Dịp này, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã trao số tiền thưởng nóng của Bộ Công an là 15 triệu đồng cho Công an H.Trà Ôn và 10 triệu đồng cho Công an xã Lục Sĩ Thành, H.Trà Ôn về thành tích triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng internet vào ngày 5.5; bắt giữ 16 người và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Trạng, Chủ tịch UBND H.Trà Ôn, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phòng chống tội phạm NAM LONG

Cùng ngày, Chủ tịch UBND H.Trà Ôn (Vĩnh Long) đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện này về thành tích xuất sắc trong vụ phát hiện, bắt giữ nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.