Chủ tịch TP.Huế gửi thư cảm ơn du khách đã đến dịp lễ

Ngày 5.5, UBND thành phố Huế cho biết ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã gửi thư cảm ơn du khách trong nước và quốc tế đã tin tưởng lựa chọn cố đô làm điểm dừng chân trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30.4 - 1.5.

Trong thư, lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hiện diện của du khách - những người góp phần tạo nên không khí sôi động, giàu sức sống cho đô thị di sản trong những ngày cao điểm vừa qua.

Huế đón hơn 610.000 lượt khách dịp lễ vừa qua ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh quan điểm xem sự hài lòng của du khách là thước đo quan trọng nhất đối với chất lượng điểm đến. Với tư duy đó, chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để xây dựng một môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện. Chính quyền thành phố sẽ chủ động lắng nghe và đồng hành nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm tích cực, chất lượng và đáng nhớ khi đến với Huế.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, thành phố Huế tiếp tục khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và chiều sâu văn hóa - lịch sử. Hiện nay, thành phố sở hữu hệ thống di sản phong phú với 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh. Để tận dụng lợi thế này, thời gian qua thành phố đã làm mới các sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội và sự kiện quy mô.

Các trải nghiệm gắn liền với di sản, ẩm thực và đời sống cộng đồng đã được đẩy mạnh khai thác. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng định hướng phát triển du lịch xanh, mở rộng không gian du lịch ra khu vực biển và đầm phá. Việc triển khai các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng hệ thống chiếu sáng cảnh quan tại khu vực kinh thành Huế và hai bờ sông Hương đã tạo nên diện mạo mới mẻ, hấp dẫn cho du khách về đêm.

Từ 29.4 đến 3.5 năm nay, Huế đã đón khoảng 610.000 lượt khách, đạt mức tăng trưởng gần 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu khách tham quan, phân khúc khách quốc tế ghi nhận sự bùng nổ với ước tính 164.000 lượt, tăng 129%; khách nội địa cũng đạt con số ấn tượng với gần 450.000 lượt, tăng 59,5%.

Huế đang chú trọng định hướng phát triển du lịch xanh ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Doanh thu du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt 1.350 tỉ đồng, tăng 85% so với năm ngoái. Đáng chú ý, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 99%, cho thấy tình trạng gần như lấp đầy toàn bộ hệ thống khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn.

Trước đó, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 24.4 đến 28.4, thành phố Huế cũng đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với khoảng 395.000 lượt khách tham quan, bao gồm gần 98.700 khách quốc tế. Doanh thu trong giai đoạn này đạt gần 960 tỉ đồng với công suất phòng bình quân trên 90%.

Tính chung từ đầu năm đến nay, thành phố Huế đã đón gần 2,7 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,1 triệu lượt và khách nội địa đạt hơn 1,5 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch lũy kế ước đạt hơn 6.200 tỉ đồng, tăng 70,5%, cho thấy đà phục hồi và phát triển bền vững của ngành kinh tế mũi nhọn tại vùng đất cố đô.