Chủ tịch TP.Quảng Ninh: Doanh nhân là những chiến sĩ thời bình

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2026), ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, đã gửi thông điệp chúc mừng, tri ân cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.



Chủ tịch Thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng doanh nhân đã góp sức cho sự phát triển của địa phương

Trong thông điệp, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và huy động nguồn lực đầu tư. Đồng thời, ông khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, ông Bùi Văn Khắng bày tỏ kỳ vọng đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần năng động, sáng tạo, trở thành những "chiến sĩ thời bình", tiên phong đưa tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh thành những giá trị kinh tế thiết thực.

Ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

Theo Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của địa phương khi thành phố Quảng Ninh chính thức được thành lập từ ngày 1.9.2026.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Ninh tăng 12,54%, đứng đầu cả nước.

Cùng thời gian này, thành phố có thêm 2.735 doanh nghiệp thành lập mới, tạo thêm 23.650 việc làm cho người lao động.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, với hơn 1,314 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 225.572 tỉ đồng.

Những con số trên phản ánh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào các hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh khẳng định những đóng góp của đội ngũ doanh nhân luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trân trọng, ghi nhận.

Nhắc lại sự kiện ngày 13.10.1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương, ông Bùi Văn Khắng cho rằng tinh thần đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp tiếp tục có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 81 năm đã khẳng định vai trò của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước, đồng thời trở thành nguồn động viên các thế hệ doanh nhân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường.

Cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Theo ông Bùi Văn Khắng, việc thành lập TP.Quảng Ninh mở ra những cơ hội phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong giai đoạn mới, thành phố cần tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để thực hiện các mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh nhấn mạnh vai trò tiên phong của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ông cho rằng đội ngũ doanh nhân cần tiếp tục phát huy truyền thống của vùng mỏ, tinh thần chủ động, sáng tạo và ý chí vượt khó để nắm bắt cơ hội phát triển.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, coi đây là lực lượng quan trọng trong việc chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của Quảng Ninh thành các dự án, sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể.

Trong thông điệp gửi cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh khẳng định: "Thành phố cam kết hành động quyết liệt, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng hiện thực hóa khát vọng phát triển".

Đây cũng là định hướng được chính quyền thành phố xác định trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển với vị thế mới.

Theo đó, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và mở rộng các nguồn lực đầu tư.

Cùng với việc thu hút doanh nghiệp mới, thành phố đặt yêu cầu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động, giúp cộng đồng doanh nhân phát huy năng lực, duy trì sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho địa phương.

Kỳ vọng doanh nhân tiếp tục phát huy truyền thống vùng mỏ

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh gửi lời tri ân đến các thế hệ doanh nhân đã và đang đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Ông nhấn mạnh, truyền thống của vùng mỏ Quảng Ninh, với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, năng động và sáng tạo, là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

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Từ những doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp đang góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm.

Trong bối cảnh thành phố đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, đội ngũ doanh nhân được kỳ vọng tiếp tục chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tận dụng các cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, đóng góp vào mục tiêu xây dựng địa phương phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Khép lại thông điệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, ông Bùi Văn Khắng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân.

Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí, tinh thần năng động, sáng tạo và truyền thống đất mỏ anh hùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.