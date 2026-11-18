Ngày 18.11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân ra sân bay ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump cũng đã đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc tại sân bay khi ông Tập công du Mỹ hồi tháng 9.

Với việc đến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến thành phố Thâm Quyến, theo CNN.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Trước đó, bên lề Hội nghị APEC, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18.11 đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dự kiến, lãnh đạo Trung, Nga, Mỹ sẽ gặp thượng đỉnh vào ngày 19.11.

Theo Hãng TASS, phát biểu tại cuộc gặp ông Tập ngày 18.11, Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ hợp tác Nga - Trung Quốc đang thể hiện sự ổn định và tích cực. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định giữa bối cảnh tình hình địa chính trị có nhiều khó khăn, hai nước vẫn chia sẻ một cách tiếp cận chung mang tính xây dựng nhằm định hình một trật tự thế giới đa cực và công bằng hơn. Ông Putin cho biết Nga và Trung Quốc cùng chia sẻ mục tiêu bảo đảm hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow luôn duy trì sự ổn định và đáng tin cậy trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và thay đổi, theo Tân Hoa Xã. Ông mô tả quan hệ Trung - Nga luôn "vững như núi" vượt qua mọi khó khăn.

Ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng chung tay cùng Nga để thúc đẩy sự thịnh vượng trong khu vực. "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng Nga và các thành viên khác trong đại gia đình châu Á - Thái Bình Dương để mở ra những triển vọng mới rộng lớn và bảo đảm sự thịnh vượng cho khu vực", nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu.